Найден способ лечения алкоголизма
Специалисты Центра доказательной медицины Первого МГМУ имени Сеченова обнаружили бактерии кишечника, которые взаимодействуют с клетками печени. Эти микроорганизмы являются причиной развития цирроза, фиброза и рака у людей, которые страдают от тяги к спиртному.
Исследователи хотят модифицировать эти микробы, или изменить фенотип бактерий, чтобы они не смогли оказывать негативное влияние на клетки печени. По мнению ученых, это поможет предотвратить последствия чрезмерного употребления алкогольных напитков и даже снизить к ним тягу, передает РЕН ТВ.
"Регулярное употребление алкоголя приводит к психологической и физической зависимости. Меняя спектр микроорганизмов в кишечнике, мы можем модифицировать микрофлору так, что она будет меньше зависеть от алкоголя, и, как следствие, у человека станет уменьшаться желание выпить", - отметил руководитель Центра Чавдар Павлов.
Ранее ученые из Калифорнийского университета установили, что люди, употребляющие алкоголь умеренно, живут дольше тех, кто полностью исключил спиртное из своей жизни. Для этого наблюдали за образом жизни и рационом 1,6 тысячи американцев на протяжении полугода.
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