У россиян обнаружили ген алкоголизма
Эксперты сравнили геномы 1798 человек. В исследовании приняли участие мужчины и женщины старше 20 лет.
Исходя из ответов респондентов, участники были разделены на четыре группы. Первые никогда не употребляли алкоголь, вторые пили раз в месяц, третьи выпивали раз в неделю, а последние употребляли спиртное каждый день. Свои выводы ученые опубликовали в электронной библиотеке BioRxiv.org.
Стало известно, что ген CNTNAP2 кодирует белок, который влияет на проведение нервного импульса. Ранее было показано, что мутации этого гена связаны с потреблением алкоголя у женщин. Последнее исследование показало связь этого гена с потреблением спиртного у обоих полов среди жителей России.
Выводы генетиков дают возможность выявить наследственную предрасположенность у конкретного человека в ходе генетического анализа и рекомендовать ему ограничить употребление алкогольных напитков. Понимание механизмов формирования алкогольной зависимости даст исследователям возможность разрабатывать более эффективные методы лечения. Ученые полагают, что "препараты будущего" смогут исправлять работу подобных участков ДНК и связанных с ними частей мозга.
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