Сон признали лучшим лекарством от нервозности

Для эксперимента привлекли более 330 добровольцев, их возраст составлял от 18 до 50 лет. Ученые отслеживали изменения в психическом состоянии в зависимости от продолжительности их сна.
По данным ToDay News Ufa, первая ночь для испытуемых была бессонной, а вторую они проводили с рекомендуемой продолжительностью сна. Утром им демонстрировали специально подобранные видеоролики, которые должны были вызвать чувство тревоги или отвращения.
"Мы обнаружили новую функцию глубокого сна. Она уменьшает беспокойство путем реорганизации связей в мозге", – цитирует руководителя исследования, профессора психологии Мэтью Уолкера телеканал "360". По его словам, глубокий сон может быть естественным анксиолитиком (ингибитором тревожности), если человек получает его каждую ночь.
Также психологи провели онлайн-тестирование 280 добровольцев. Им задавали вопросы об изменениях продолжительности и качества сна и уровне беспокойства в течение четырех дней подряд. "Наши результаты показывают, что даже незначительное улучшение качества сна может потенциально снизить тревожность, выступая в качестве нефармакологического профилактического средства", – заключили ученые.
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