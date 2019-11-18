Людям с ожирением запретили серьезно заниматься плаванием

Фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский поделился своим опытом, а также рассказал о подводных камнях занятий плаванием. По его словам, бассейн может помочь в приобретении гибкости, снятии нагрузки с суставов и восстановлении артериального давления.
Однако, как он сообщил порталу "Москва 24", серьезные занятия плаванием могут подойти не всем. Например, людям с ожирением или старшему поколению – нет. Тут может помочь аквааэробика – популярное направление во всех фитнес-клубах, где есть бассейн. Это комплекс упражнений, которые выполняются под музыку под руководством тренера и на разной глубине.
"Особенно аквааэробика показана тем, у кого серьезное ожирение (II и III степени), варикозная болезнь, а также проблемы со стороны опорно-двигательного аппарата. Такие занятия, в отличие от обычного плавания, проходят не в горизонтальном, а вертикальном положении", – заявил Каневский.
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