Чем опасны ночные перекусы

Главный врач Домодедовской стоматологической поликлиники Михаил Каюгин утверждает, что плотный ужин перед сном ведет к различным болезням, например в ротовой полости. Более того, он повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также поздний прием пищи способен провоцировать формирование тромбов и атеросклеротических бляшек.
Особенно сказывается чрезмерное потребление глюкозы. От ее избытка истончаются стенки сосудов.
Кроме того, ночные "зажоры" могут привести к преждевременному старению. Это связано с тем, что организм тратит силы не на те процессы. Он отдает энергию на переваривание пищи вместе того, чтобы восстанавливаться и обновлять клетки.
И, наконец, в худшую сторону меняется качество сна. Во-первых, сам процесс становится беспокойнее. Во-вторых, заснуть оказывается сложнее.
Напомним, специалисты рекомендуют исключить из своего рациона колбасы, сосиски и копчености. Как писали ранее "Дни.ру", регулярное избыточное потребление этих продуктов отрицательно сказывается на здоровье. Оно повышает риски развития рака толстой и прямой кишок.
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