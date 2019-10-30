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Чем опасны ночные перекусы

Фото: www.globallookpress.com
Многие в условиях повышенной занятости не успевают есть в течение дня, поэтому наедаются, приходя домой поздно вечером. Как оказалось, прием еды в ночное время приводит к пагубным последствиям.
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Главный врач Домодедовской стоматологической поликлиники Михаил Каюгин утверждает, что плотный ужин перед сном ведет к различным болезням, например в ротовой полости. Более того, он повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также поздний прием пищи способен провоцировать формирование тромбов и атеросклеротических бляшек.

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Особенно сказывается чрезмерное потребление глюкозы. От ее избытка истончаются стенки сосудов.

Кроме того, ночные "зажоры" могут привести к преждевременному старению. Это связано с тем, что организм тратит силы не на те процессы. Он отдает энергию на переваривание пищи вместе того, чтобы восстанавливаться и обновлять клетки.

И, наконец, в худшую сторону меняется качество сна. Во-первых, сам процесс становится беспокойнее. Во-вторых, заснуть оказывается сложнее. 

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Публикация от ROSMARIN (@rosmarin_cafe)

Напомним, специалисты рекомендуют исключить из своего рациона колбасы, сосиски и копчености. Как писали ранее "Дни.ру", регулярное избыточное потребление этих продуктов отрицательно сказывается на здоровье. Оно повышает риски развития рака толстой и прямой кишок.

30 октября 2019, 02:33

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