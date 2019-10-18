Россиян предупредили об опасности яиц

Россияне стали потреблять слишком много яиц. В среднем каждый житель страны съедает в год на 20 штук больше положенной нормы, сообщает телеканал "360" со ссылкой на исследование аналитиков Sberbank CIB.
Это на 8% превышает допустимый уровень. На протяжении последних десяти лет подушевое потребление яиц в России росло в среднем на 1% в год и достигло 280 штук. Для сравнения: жители США в год съедают не более 240 яиц – на 17% меньше, чем в России. В государствах Европы этот показатель еще меньше – 210 штук в год, что на 33% меньше, чем в нашей стране.
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