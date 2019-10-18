Чем грозят большие перерывы между приемами пищи на работе

Эксперты Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии (бывший НИИ питания РАМН) заявили, что во избежание проблем с желудочно-кишечным трактом человеку на работе необходимо есть пять-шесть раз. Причем важно соблюдать необходимые временные промежутки между приемами пищи. Перерывы не должны быть больше трех часов.
Если не следовать этим правилам, то у работника начнут сокращаться стенки желудка. Это, в свою очередь, будет провоцировать "голодные боли" и выделение соляной кислоты, которая раздражает слизистую.
Лучше всего готовить еду заранее дома и носить с собой в контейнерах. Те, у кого нет на это время, могут заказывать полноценные обеды доставкой. Но ни в коем случае не стоит есть булочки и пирожки.
Для перекуса идеально подойдут орехи, горький шоколад и сухофрукты. Также не стоит забывать о свежих фруктах и овощах. Они богаты витаминами, минералами и пищевыми волокнами и, кроме того, не способствуют набору лишнего веса.
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