Вода из душа признана опасной
Специалисты изучали различные факторы для оценки риска воздействия такими патогенами, как легионеллы. Эти бактерии встречаются в почве и воде и вызывают страшную инфекцию – легионеллез.
Она приводит к смертельному исходу в 10-25% случаев, сообщает MedicalXpress. Наивысшим риск заражения был, если человек подвергается воздействию водяных брызг, вдыхая капли вместе с бактерией.
Кроме того, вероятность заболевания увеличивается, если пользоваться сразу несколькими источниками воды в доме. Также ученые выяснили, что колонии легионелл могут образовываться в домах со сложной системой водоснабжения, где вода может длительное время застаиваться.
Ранее американские специалисты доказали, что использование дезинфицирующих веществ при уборке общественных помещений привело к появлению смертоносных бактерий. Опасные для человека микробы обнаружены в пробах пыли, взятых в различных спортивных сооружениях.
Еще несколько лет назад ученые выяснили, что в обычной домашней пыли живут до девяти тысяч видов микробов и грибков. Теперь же исследователи обнаружили не только частицы осевшего антибактериального вещества, но и бактерии с генами, которые способствуют устойчивости обитающих в пыли микробов к антибиотикам.
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