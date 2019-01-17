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Здоровье

Вода из душа признана опасной

Фото: pixabay.com
Американские ученые сделали неожиданный вывод. Они выяснили, что вода в туалетах, душевых и раковинах может содержать опасные для здоровья человека бактерии.
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Специалисты изучали различные факторы для оценки риска воздействия такими патогенами, как легионеллы. Эти бактерии встречаются в почве и воде и вызывают страшную инфекцию – легионеллез.

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Назван рассадник опасных бактерий в доме

Она приводит к смертельному исходу в 10-25% случаев, сообщает MedicalXpress. Наивысшим риск заражения был, если человек подвергается воздействию водяных брызг, вдыхая капли вместе с бактерией.

Кроме того, вероятность заболевания увеличивается, если пользоваться сразу несколькими источниками воды в доме. Также ученые выяснили, что колонии легионелл могут образовываться в домах со сложной системой водоснабжения, где вода может длительное время застаиваться.

Ранее американские специалисты доказали, что использование дезинфицирующих веществ при уборке общественных помещений привело к появлению смертоносных бактерий. Опасные для человека микробы обнаружены в пробах пыли, взятых в различных спортивных сооружениях.

Еще несколько лет назад ученые выяснили, что в обычной домашней пыли живут до девяти тысяч видов микробов и грибков. Теперь же исследователи обнаружили не только частицы осевшего антибактериального вещества, но и бактерии с генами, которые способствуют устойчивости обитающих в пыли микробов к антибиотикам.

Автор: Валерия Нарская17 января 2019, 20:53

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