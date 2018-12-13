Россияне шокированы открытием о смертельной опасности уборки

Обычная уборка становится занятием, сопряженным со смертельным риском. Ученые обнаружили в пробах бактерии, устойчивые к антибиотикам. Граждане России взбудоражены.

Использование дезинфицирующих веществ при уборке общественных помещений привело к появлению смертоносных бактерий. Опасные для человека микробы обнаружены в пробах пыли, взятых в различных спортивных сооружениях.

Исследования провели специалисты из Северо-Западного университета США. Они рассмотрели образцы пыли из 42 спортзалов, где людям приходится часто касаться пола, матов и снарядов и использовать антимикробные влажные салфетки. Оказалось, что содержащееся в чистящих средствах вещество триклозан наделяет микроорганизмы, которые обитают в пыли, устойчивостью к антибиотикам.

Триклозан добавляли в дезинфицирующие средства до 2017 года. Позже это вещество запретили использовать в антибактериальном мыле – его признали потенциально вредным для эндокринной и репродуктивной системы человека. Однако триклозан до сих пор применяют при изготовлении зубной пасты и средств личной гигиены, передает телеканал "360" со ссылкой на портал Phys.org.

Еще несколько лет назад ученые выяснили, что в обычной домашней пыли живут до девяти тысяч видов микробов и грибков. Теперь же, проанализировав полученные образцы, ученые обнаружили не только частицы осевшего антибактериального вещества, но и бактерии с генами, которые способствуют устойчивости обитающих в пыли микробов к антибиотикам.