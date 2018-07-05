Работа признана опасной для женщин
Риск заболеть возникает у тех, кто трудится более 45 часов в неделю. У таких женщин шанс подвергнуться страшному недугу возрастает на 63%.
Исследование длилось 12 лет. Участие в нем принимали как женщины, так и мужчины в возрасте от 35 до 74 лет, передает Science Daily. Все они были поделены на четыре группы. Первые работали от 15 до 43 часов в неделю, вторые – 34-40 часов, третьи – 41-44 часа, а последние трудились более 45 часов.
Оказалось, что женщины из четвертой группы находятся в наиболее опасном положении. Специалисты пришли к выводу, что курение, низкий уровень физической активности или избыточный вес играют при этом совершенно незначительную роль.
Ученые объяснили результаты исследования тем, что долгая работа в совокупности с домашними обязанностями вызывает у женщин хронический стресс, а это увеличивает гормональные сбои, которым они и так подвержены. В частности, может возникать резистентность к инсулину.
Кроме того, у женщин-трудоголиков не хватает времени на то, чтобы полноценно высыпаться, заниматься спортом и следить за своим здоровьем. Исследователи заявили, что идеальный рабочий день для женщины – не более 34 часов в неделю.
Ранее ученые из Финляндии предоставили результаты исследования, показывающие прямую связь между продолжительностью работы и злоупотреблением алкоголем. Оказалось, что чем больше человек трудится, тем больше ему хочется выпить.
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