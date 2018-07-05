Работа признана опасной для женщин

Ученые из Канады выяснили, что женщины-трудоголики более подвержены развитию сахарного диабета, чем другие представительницы прекрасного пола. Оказалось, что только 34-часовая рабочая неделя для дам является безвредной.

Риск заболеть возникает у тех, кто трудится более 45 часов в неделю. У таких женщин шанс подвергнуться страшному недугу возрастает на 63%.

Исследование длилось 12 лет. Участие в нем принимали как женщины, так и мужчины в возрасте от 35 до 74 лет, передает Science Daily. Все они были поделены на четыре группы. Первые работали от 15 до 43 часов в неделю, вторые – 34-40 часов, третьи – 41-44 часа, а последние трудились более 45 часов.

Оказалось, что женщины из четвертой группы находятся в наиболее опасном положении. Специалисты пришли к выводу, что курение, низкий уровень физической активности или избыточный вес играют при этом совершенно незначительную роль.

Ученые объяснили результаты исследования тем, что долгая работа в совокупности с домашними обязанностями вызывает у женщин хронический стресс, а это увеличивает гормональные сбои, которым они и так подвержены. В частности, может возникать резистентность к инсулину.





Кроме того, у женщин-трудоголиков не хватает времени на то, чтобы полноценно высыпаться, заниматься спортом и следить за своим здоровьем. Исследователи заявили, что идеальный рабочий день для женщины – не более 34 часов в неделю.

Ранее ученые из Финляндии предоставили результаты исследования, показывающие прямую связь между продолжительностью работы и злоупотреблением алкоголем. Оказалось, что чем больше человек трудится, тем больше ему хочется выпить.