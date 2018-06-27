Названы вызывающие рак профессии
В исследовании американских ученых приняли участие более пяти тысяч бортпроводников и около трех тысяч представителей других профессий. Результаты работы, по признанию ученых, их ошеломили.
Удивил исследователей тот факт, что наиболее подвержены риску заболеть раком бортпроводники. В группе почти не было курящих людей, и никто из них не испытывал проблем с весом. Тем не менее люди, работавшие на самолетах, имели намного больший процент заболеваемости раком груди, матки, желудочно-кишечного тракта и щитовидной железы.
К примеру, в случае с раком груди у бортпроводников уровень заболеваемости составил 3,4%, в то время как у группы населения, с которой их сравнивали – 2,3%. При этом для многодетных или, наоборот, бездетных стюардесс риск рака груди растет по мере увеличения стажа.
Полученные результаты исследователи объясняют особенностями работы бортпроводников. В частности, на больших высотах они подвергаются ионизирующему облучению. Еще один фактор риска – сбой в работе циркадных ритмов из-за ненормированных рабочих дней.
"В Евросоюзе уровень радиации, которому подвергается экипаж, отслеживается, и график работ составляется таким образом, чтобы минимизировать дозу облучения, особенно для беременных женщин. В США такого нет", – рассказала изданию Business Insider один из авторов исследования Ирина Мордюкович.
Ученые подчеркивают, что бортпроводники могут снизить риски, принимая определенные меры. Защититься от ультрафиолетового излучения можно с помощью специального крема. Кроме того, рекомендуется есть здоровую пищу, заниматься спортом и хорошо высыпаться в выходные.
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