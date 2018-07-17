Госдума расширит список редких заболеваний

Законопроект о расширении списка редких заболеваний и перенесении финансирования их лечения с регионального на федеральный уровень будет рассмотрен Госдумой в приоритетном режиме, рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Внесение документа было инициировано Советом Федерации.

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