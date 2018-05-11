Володин призвал Минздрав заняться развитием рынка лекарств

В России необходимо сформировать конкурентоспособную среду для фармацевтических компаний из-за рубежа. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время обсуждения проекта закона об ответных мерах на американские санкции на заседании Совета по законотворчеству.

Володин раскритиковал Минздрав за то, что рынок в России не является состязательным в плане реализации лекарственных средств. Председатель Думы предложил чиновникам обратиться к опыту зарубежных коллег и в качестве примера назвал Францию. По словам Володина, страна не зависит от поставок препаратов из США, а производит собственные аналоги или закупает медикаменты у других государств.

"Посмотрите опыт Франции. Они на рынок не допускают американские компании, но они решили задачу обеспечения качественными доступными лекарствами как своего производства, так и других стран, сформировали этот рынок конкурентным. Нам тоже нужно это делать", - призвал спикер.

Он подчеркнул, что на российский рынок должны прийти поставщики из Швейцарии, Южной Кореи, Японии и других стран. Для них необходимо создать комфортные условия, добавил Володин.

Кроме того, по словам председателя Думы, есть вопросы чисто бюрократические, когда клинические испытания препаратов, уже показавших себя во всем мире, затягиваются в России. "Из-за этого граждане не могут получить лекарства, которые доступны в других странах. Все эти издержки приводят к высокой стоимости лекарств", – сказал спикер и снова упомянул Минздрав в качестве ответственного за эту проблему.

"Да, вопросы импортозамещения и производства решает Минпромторг, но все-таки вопросы идеологии и доступности лекарственного обеспечения – это Минздрав", – пояснил Володин.

Напомним, в начале прошлого месяца американский Минфин ввел санкции против России. В черном списке оказались крупные бизнесмены и высокопоставленные чиновники. В ответ депутаты Госдумы во главе со спикером внесли на рассмотрение законопроект об ответных мерах, дающий право президенту и правительству вводить те или иные ограничения.





В концепции документа шла речь о запрете на поставки лекарств, алкоголя и табака, сельхозпродукции и промтоваров, технологического оборудования и программного обеспечения. Инициативой также планируется ввести ограничения на сотрудничество в атомной и ракетно-двигательной отраслях, в авиастроении. В первом чтении законопроект будет рассматриваться 15 мая.



Сегодня на заседании Совета законодателей при спикере Госдумы было решено вычеркнуть из этого списка лекарственные препараты. Особо отмечалось, что граждане России и ее экономика не пострадают от принятия законопроекта.