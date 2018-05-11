Володин призвал Минздрав заняться развитием рынка лекарств

Провал России на "Евровидении" Медведева ушла от Тутберидзе Дом-2 Эксклюзив Главные события Москвы

Самое читаемое

Народ удивлен пением Самойловой на "Евровидении"
"Погибнут миллиарды": Трамп объявил о начале Третьей мировой
"Вечная память": В Сети сообщили о смерти Аллы Пугачевой
Отменили концерты: Фадеев раскрыл болезнь певицы Наргиз
"Диагноз – рак": Кудрявцева изменилась после страшного известия
партнеры
Пятница 11 мая
Лента новостей
17:46
Совет на выходные
16:53
Заслуженный артист России попал в больницу
16:45
22-летний маньяк добрался до оторопелой Бузовой
16:33
Lexus LC 500: Красота и скорость
16:15
Аверин закрутил роман с Толкалиной
16:14
В небо над Конаково поднимутся лучшие пилоты мира
16:09
Названа дата формирования новой команды Медведева
15:53
Российский миллиардер оставил Вашингтон без туалетов
15:53
Обжора Боня взбесила дряблым телом
15:29
Специалист: Волочкова в шпагате избавляется от нежелательного семени
15:25
Снимки салона броневика Путина утекли в Сеть
15:04
Трамп отменил антироссийские санкции
14:55
Васильев раскрыл секрет "вечной молодости" Вайкуле
14:50
Райский отдых Солнцева и его жены-пенсионерки
14:48
Меркель и Макрон признали Порошенко пустым местом
14:32
Выявлена опасность общения с курильщиками
14:29
В бассейне в центре Москвы утонул 39-летний мужчина
14:11
Люди сбежали с концерта "Воплей Видоплясова" из-за русофобской фразы
14:00
Обнародована подпольная кличка оборотистой Цымбалюк-Романовской
13:50
Роберт Дауни – младший заработал 10 миллионов долларов за 15 минут
13:45
В Сочи подвели итоги ежегодной премии "Спорт и Россия – 2018"
13:44
"Стремно очень": Самойлова рассказала о вранье на "Евровидении"
13:32
"Невиновен!" – кто подставил Крушельницкого
13:18
Три участка Большого кольца метро запустят в 2020 году
13:15
Назван состав сборной России на ЧМ-2018
13:12
Штанга и гантели признаны лучшими антидепрессантами
12:46
Громкий провал Самойловой обошелся России в десятки миллионов
12:40
Минфин просит резко сократить расходы на пенсии
12:38
Анита Цой пригрозила разоблачить Валерию
12:09
Ревнивый пенсионер избил 79-летнюю жену банкой
11:56
"Женщина с железной пастью": Преснякова пожалели из-за преображения жены
11:47
В Москве 16-летняя девочка умерла на уроке физкультуры
11:31
Известный художник умер в возрасте 79 лет
11:26
Москва вошла в топ-5 привлекательных для инвесторов городов Европы
11:21
У беременной Шейк вывалились бока из платья
11:17
Допрыгалась: врачи спасают Ирину Апексимову
11:12
Бьюти-тренды с подиумов в реальной жизни
10:56
Главные события Москвы
10:51
Россия встретила провалившуюся на "Евровидении" Самойлову
10:34
России пообещали колоссальные сверхдоходы от нефти
10:23
Видео выступления Юлии Самойловой на "Евровидении"
10:18
Облицовка дома рухнула на дорогую иномарку в Москве
10:01
Муж утешил плачущую Самойлову после провала на "Евровидении"
09:55
Киев сознался в подчинении Вашингтону
09:52
Загнали в гроб: украинского певца подожгли на "Евровидении"
09:41
Шикарная жизнь погибшей после секса с американцем 18-летней модели из России
09:10
Больной раком мозга Маккейн раскрыл план победы над Путиным
09:01
На востоке Москвы грабитель с пистолетом напал на продуктовый
08:36
Захарова ответила взбесившейся из-за ее песни Украине
08:33
Израиль уничтожил ракетой российский "Панцирь-С1"
08:29
Самойлова на "Евровидении" забыла слова песни и разревелась
08:15
Названы причины сокрушительного поражения России на "Евровидении"
08:12
Кто прошел в финал "Евровидения-2018"
00:10
Несчастную Самойлову прогнали с "Евровидения"
22:03
Миро о Бородиной: Курица с глупым лицом
22:00
Меркель в ярости дала пощечину начавшему третью мировую Трампу
21:57
Развратницу Бузову видят ведущей шоу о семейных ценностях
21:52
16-летняя девушка похоронила отца-миллиардера и закатила вечеринку
21:32
В жутком ДТП на западе Москвы людей зажало в машинах
21:24
На Москве-реке теплоход столкнулся с катером
21:10
Выдающийся российский шахматист умер в возрасте 85 лет
21:06
Россию летом атакуют ураганы
20:59
"Строителя" Мутко отправляют на пенсию
20:57
Сын умоляет Питта забрать его к себе после предательства Джоли
20:29
В Москве на Кутузовском проспекте автобус насмерть сбил пешехода
20:29
"Аплодируют все": Киев раскрыл план возвращения Донбасса
20:28
В России резко подешевели iPhone
20:23
В Москве найден мертвым известный музыкант
20:04
Корчевников размазал Цымбалюк-Романовскую в эфире "России 1"
20:02
Ворона поймана после покупки билетов на поезд (видео)
20:02
В Кузбассе горит шахта "Распадская"
19:40
Принц Гарри поселит молодую жену рядом с Кейт Миддлтон
19:22
Сколько получает тренер сборной России по футболу
19:18
Самойлову заставляют петь под диктовку
19:01
Как остаться в живых в авиакатастрофе
18:54
Избивавший известную актрису любовник: "Ее демоны сожрали"
18:31
Красавица-россиянка нелепо погибла на курорте в Испании
18:27
На севере Москвы загорелась многоэтажка
17:59
"Самый большой стресс в жизни": дочка миллиардера пожаловалась на полет в эконом-классе
17:43
Оголившаяся Пугачева посмеялась над патриотизмом
17:42
Меркель и Макрон вытерли ноги о Порошенко
17:19
Жена-изменщица наплевала на престарелого Краско
17:16
Заслуженного артиста Украины затравили после выступления в День Победы в Москве
17:13
Денег нет: Медведев ищет способы выполнения майского указа Путина
17:01
Дума рассматривает кандидатов на должность главы Счетной палаты
16:38
У Меланьи Трамп закончились наряды
16:12
Киев сделал важное заявление об убийстве Вороненкова
16:04
США готовят удар по российскому фигурному катанию
15:59
Нахальная Андреева сменила умника Клейменова
15:56
Спутался с трансгендером: Киркоров упал ниже плинтуса
15:50
Суд сжалился над Никитой Белых
15:29
Россиянка умерла в США после секса с врачом
15:26
Шут гороховый: Порошенко странно вел себя на встрече с Меркель и Макроном
15:11
Новая болезнь помешала Караченцову уничтожить рак
15:09
Евросоюз признал Крым российским
14:58
Постаревшую Сару Джессику Паркер жестоко высмеяли за нелепый вид
14:47
"Столько грязи и злобы": Козловский покинул Россию после ужасного скандала
14:46
К чему снится море
14:34
Раздувшаяся Кудрявцева сияет от счастья рядом с молодым мужем
14:31
Циничная шутка о трагедии подлодки "Курск" разгневала россиян
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Несчастную Самойлову прогнали с "Евровидения"
Цымбалюк-Романовскую выдают замуж за Шаляпина
Самойлова на "Евровидении" забыла слова песни и разревелась
"На трусы еще нацепи": Волочкову с георгиевской ленточкой обвинили в кощунстве
Оголившаяся Пугачева посмеялась над патриотизмом
Россия встретила провалившуюся на "Евровидении" Самойлову
Общество

Володин призвал Минздрав заняться развитием рынка лекарств

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
В России необходимо сформировать конкурентоспособную среду для фармацевтических компаний из-за рубежа. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время обсуждения проекта закона об ответных мерах на американские санкции на заседании Совета по законотворчеству.
прочитано 409 раз

Володин раскритиковал Минздрав за то, что рынок в России не является состязательным в плане реализации лекарственных средств. Председатель Думы предложил чиновникам обратиться к опыту зарубежных коллег и в качестве примера назвал Францию. По словам Володина, страна не зависит от поставок препаратов из США, а производит собственные аналоги или закупает медикаменты у других государств.

ПО ТЕМЕ

Эксперты поддержали отказ от запрета ввоза лекарств из США

В Госдуме готовятся рассмотреть закон о контрсанкциях

Володин раскритиковал минздрав за импортные лекарства

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Посмотрите опыт Франции. Они на рынок не допускают американские компании, но они решили задачу обеспечения качественными доступными лекарствами как своего производства, так и других стран, сформировали этот рынок конкурентным. Нам тоже нужно это делать", - призвал спикер.

Он подчеркнул, что на российский рынок должны прийти поставщики из Швейцарии, Южной Кореи, Японии и других стран. Для них необходимо создать комфортные условия, добавил Володин.

Кроме того, по словам председателя Думы, есть вопросы чисто бюрократические, когда клинические испытания препаратов, уже показавших себя во всем мире, затягиваются в России. "Из-за этого граждане не могут получить лекарства, которые доступны в других странах. Все эти издержки приводят к высокой стоимости лекарств", – сказал спикер и снова упомянул Минздрав в качестве ответственного за эту проблему.

"Да, вопросы импортозамещения и производства решает Минпромторг, но все-таки вопросы идеологии и доступности лекарственного обеспечения – это Минздрав", – пояснил Володин.

Напомним, в начале прошлого месяца американский Минфин ввел санкции против России. В черном списке оказались крупные бизнесмены и высокопоставленные чиновники. В ответ депутаты Госдумы во главе со спикером внесли на рассмотрение  законопроект об ответных мерах, дающий право президенту и правительству вводить те или иные ограничения.

Фото: duma.gov.ru

В концепции документа шла речь о запрете на поставки лекарств, алкоголя и табака, сельхозпродукции и промтоваров, технологического оборудования и программного обеспечения. Инициативой также планируется ввести ограничения на сотрудничество в атомной и ракетно-двигательной отраслях, в авиастроении. В первом чтении законопроект будет рассматриваться 15 мая.

Сегодня на заседании Совета законодателей при спикере Госдумы было решено вычеркнуть из этого списка лекарственные препараты.  Особо отмечалось, что граждане России и ее экономика не пострадают от принятия законопроекта.

11 мая 2018, 15:42

комментарии

Политика

Меркель и Макрон признали Порошенко пустым местом
Киев сознался в подчинении Вашингтону
Больной раком мозга Маккейн раскрыл план победы над Путиным
Израиль отчитался перед Россией об ударах по Сирии

Шоу-бизнес

Самойлова подготовилась к разбору полетов на "Пусть говорят"
Обжора Боня взбесила дряблым телом
Специалист: Волочкова в шпагате избавляется от нежелательного семени
Васильев раскрыл секрет "вечной молодости" Вайкуле

Проишествия

Красавица-россиянка нелепо погибла на курорте в Испании
Их нравы: в США кровожадный полицейский с перепуга расстрелял сурка (видео)
На "Евровидении" журналиста пырнули ножом
Воспитательница наказала ребенка питьем кипятка (видео)

Lifestyle

Люди сбежали с концерта "Воплей Видоплясова" из-за русофобской фразы
Роберт Дауни – младший заработал 10 миллионов долларов за 15 минут
Скандальный фильм Серебренникова о Цое поставил Канны на уши
Писатель помог сыну с сочинением по собственной книге и получил тройку
Шоу-бизнес

Оголившаяся Пугачева посмеялась над патриотизмом

Примадонна в странном виде заявилась на День Победы
Шоу-бизнес

Самойлова на "Евровидении" забыла слова песни и разревелась

Общественность пытается разобраться в причинах поражения России
Шоу-бизнес

У беременной Шейк вывалились бока из платья

Модель появилась в ультрапровокационном наряде на красной дорожке
Шоу-бизнес

Анита Цой пригрозила разоблачить Валерию

Артистка призналась, что не хочет огорчать коллегу по сцене

Гороскоп

Совет на выходные
Астрологический прогноз с 7 по 13 мая 2018 года
Стало известно о болезни оскандалившегося победителя "Голоса"
Совет на выходные

Фоторепортажи

Райский отдых Солнцева и его жены-пенсионерки
Муж утешил плачущую Самойлову после провала на "Евровидении"
Россиянки Шейк и Летучая произвели фурор в Каннах
Девушки-курсантки блеснули красотой на Параде Победы

Спорт

"Невиновен!" – кто подставил Крушельницкого
Сколько получает тренер сборной России по футболу
США готовят удар по российскому фигурному катанию
Циничная шутка о трагедии подлодки "Курск" разгневала россиян

Регионы

Путина просят посадить Тулеева за гибель детей в "Зимней вишне"
Ревнивец в Приморье пропустил подругу через мясорубку
Мозгов было немного: стрелок из сибирского колледжа помешался на Гитлере
Безумные регионы: участнику квеста в Ростове отрубили топором палец
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru