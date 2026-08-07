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Мэр Москвы открыл новую эстакаду на шоссе Энтузиастов

Мэр Москвы открыл новую эстакаду на шоссе Энтузиастов
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В Москве запущено движение по ключевому дорожному объекту на востоке города – шестиполосной эстакаде, расположенной на пересечении шоссе Энтузиастов со Свободным проспектом и Большим Купавенским проездом.

В церемонии открытия принял участие мэр Москвы Сергей Собянин, который подчеркнул стратегическую важность новой развязки для разгрузки одного из самых проблемных участков магистрали.

"Под эстакадой пройдут трамвайные пути. Они соединят "Курскую" с районом Ивановское, в котором нет ни метро, ни трамвая. Жители давно просили построить трамвайные пути. Мы сделали всё, чтобы сделать это даже раньше положенного срока", – поделился мэр в своем блоге в мессенджере "Макс".

Эстакада длиной 360 метров призвана ликвидировать хронические заторы на выезде из города. По словам Сергея Собянина, ранее в этом узле дорожная ситуация оценивалась как критическая, а пробки регулярно достигали девяти баллов. Теперь, благодаря эстакаде, транспортные потоки будут разделены, что существенно улучшит логистику для трех столичных районов и жителей подмосковной Балашихи.

Фото: Владимир Новиков / пресс-служба мэра и правительства Москвы

Проект реконструкции участка шоссе Энтузиастов от улицы Новогиреевской до улицы Сталеваров включает строительство 3,6 км дорог. В августе 2026 года в эксплуатацию ввели основной объем работ — 2,4 км путей. Ввод эстакады позволил организовать здесь бессветофорное движение по основному ходу шоссе, в то время как под мостовым сооружением обустроено круговое движение для выезда на прилегающие проспекты.

До конца 2026 года строители завершат сопутствующую инфраструктуру:

  • Обустройство боковых проездов и съездов (1,2 км);
  • Строительство нового подземного перехода в районе дома №51;
  • Завершение прокладки трамвайных путей между 3-й Владимирской улицей и улицей Сталеваров.

Ожидается, что интенсивность движения на объекте превысит 80 тысяч автомобилей в сутки. По предварительным расчетам, нагрузка на шоссе Энтузиастов в сторону центра снизится на 15%, в направлении области — на 12%, а на Большой Купавенский проезд — на 14%.

Развитие восточного сектора — часть масштабной городской программы. С 2011 года в Москве было проложено более 1,6 тысячи километров новых дорог, что позволило обновить транспортный каркас города на 75%. За этот период количество эстакад, мостов и тоннелей в столице увеличилось на 70%, достигнув отметки в 495 сооружений.

Планы на 2026–2028 годы остаются не менее амбициозными: в столице планируют построить еще 296 км дорог и 46 крупных инженерных сооружений. Текущий 2026 год станет знаковым для города благодаря завершению таких объектов, как финальный участок Московского скоростного диаметра вдоль Каспийской улицы, обновленные набережные — Симоновская и Крутицкая, а также новая связка между МСД и улицей Академика Королева с путепроводом через пути МЦД-3.

Шоу-бизнес в Telegram

7 августа 2026, 22:18
Фото: Владимир Новиков / пресс-служба мэра и правительства Москвы
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