Найдено неожиданное лекарство от рака мозга
Новое средство, испытанное учеными, значительно повысило выживаемость пациентов с гиобластомой – летальным типом опухоли головного мозга. Обычно пациенты после постановки страшного диагноза живут не более 18-20 месяцев. Однако участники эксперимента, получавшие препарат, оставались живы в течение трех лет.
В своем обычном виде полиовирус вызывает тяжелое и смертельно опасное инфекционное заболевание центральной нервной системы. Генетики модифицировали этого убийцу, и полученный препарат вводили непосредственно в мозг каждого пациента через катетер. Такой метод провоцировал повышенный иммунный ответ организма и вызывал гибель раковых клеток. В результате время, за которое умерла половина из 61 пациентов в опытной группе составила 12,5 месяца – тогда как в контрольной группе этот показатель составил 11,3 месяца.
Некоторые эксперты отнеслись к новому методу с опасением: они полагают, что необходимы дальнейшие клинические исследования на большем количестве пациентов, прежде чем лечение будет одобрено. Специалисты отмечают, что в испытании вместо фактической контрольной группы использовались исторические данные – так что их сравнение с группой испытуемых не является оптимальным статистическим методом.
Бактерии защищают раковые опухоли от лекарств. https://t.co/wpPafhNXvY #бактерии #онкология #медицина #рак pic.twitter.com/ncRuiuOAfU— Наука и жизнь (@naukaizhizn) 22 сентября 2017 г.
Термин "рак мозга" в отношении глиобластомы не совсем верен. Так медики обычно называют карциномы, которые развиваются из эпителиальной ткани различных органов. А глиобластома возникает из-за неконтролируемого деления глии – вспомогательных клеток, окружающих нервную ткань, пишет издание Science Alert.
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