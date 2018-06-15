Обнаружено неожиданное средство от рака
Статины вводят пациентам для снижения содержания в крови жиров, увеличивающих риск развития атеросклероза. Эти препараты повышают эффективность химиотерапии при лечении рака.
Статины способны убивать клетки в некоторых типах онкологии. Американские исследователи доказали, что "Симвастатин" повышает эффективность противоопухолевого препарата "Венетоклакса" при хроническом лимфолейкозе, передает MedicalXpress.
Опыты проводились на мышах. Комбинированная терапия усилила контролируемую гибель онкоклеток и увеличила продолжительность жизни больных животных.
Ранее специалисты из США открыли еще один способ борьбы с раком крови. Они предложили убивать онкоклетки небольшими дозами яда – триоксида мышьяка.
Ученые уверены, что их находку можно использовать и для лечения других форм онкологии, в частности молочной железы, яичников и легких. Это показали эксперименты на животных.
Как писали Dni.Ru, в настоящее время исследователи проводят испытания новой вакцины, которая может повысить выживаемость пациентов с раком мозга на семь лет. Первые испытания показали прекрасные результаты.
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