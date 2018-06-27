Найдена новая причина рака груди
Рак груди – самое распространенное онкологическое заболевание у женщин. Лишь небольшая доля случаев этого страшного недуга объясняется наследственностью, но множество генов, связанных с ним, до сих пор неизвестно.
Американские исследователи выявили 14 новых онкогенов и подтвердили 34 гена, участвующих в развитии опухолей молочной железы. Для этого они проанализировали данные Атласа ракового генома, где хранятся сведения о генетических мутациях, приводящих к раку.
Ученые обследовали 229 тысяч европейцев, некоторые из которых болели раком, а другие были здоровы, сообщает MedicalXpress. Как отметили специалисты, в данном направлении еще предстоит серьезная работа.
Ранее канадские исследователи предложили способ, который может помочь предотвратить рак груди у женщин с высоким риском развития заболевания. Специалисты полагают, что с этой задачей отлично справятся препараты, подавляющие белки. Отметим, что Россия входит в десятку стран с самым большим количеством пациенток, страдающих от онкологии молочной железы.
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