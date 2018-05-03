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Здоровье

Сауна спасает от инсульта

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker
Частые походы в сауну значительно снижают риск инсульта. Такой вывод сделали финские ученые. 
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Исследование длилось на протяжении 15 лет. Участие в нем приняли 1628 человек от 53 до 74 лет.

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Добровольцы были разделены на три группы. Первая посещала традиционную финскую сауну раз в неделю, вторая – два-три раза в неделю и третья – от четырех до семи раз, передает "Газета.ru".

Оказалось, что у тех пожилых людей, которые ходили в сауну хотя бы раз в неделю, риск был снижен на 14%. А те, кто парился до семи раз в неделю, риск инсульта был снижен на 61%. Причем, эффект наблюдался и у женщин, и у мужчин.

Эта связь сохранялась и с учетом других факторов: возраста, пола, веса, наличия диабета, употребления алкоголя и занятий спортом. По мнению специалистов, причиной может быть то, что посещение сауны помогает снизить кровяное давление, активизировать иммунную систему, улучшить работу сердца и органов кровообращения.

Ученые подчеркивают, что конкретные механизмы влияния пребывания в сауне на состояние здоровья не изучались. Примечательно, что в работе рассматривались только традиционные финские сауны, поэтому нельзя сказать, распространяются ли полученные результаты на бани.

Напомним, ранее главным врагом гипертоников названа соль. По данным ученых Американской ассоциации изучения сердечных заболеваний, ее следует вовсе исключить из рациона – или хотя бы сократить ее потребление до 1500 миллиграммов в день.

Автор: Валерия Нарская3 мая 2018, 15:21

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