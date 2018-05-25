Медикам удалось победить неизлечимый рак мозга

Ученые Массачусетского технологического института нашли способ вылечить рак мозга. Они сумели доставить лекарство в злокачественные ткани определенным так, чтобы оно убило как можно больше онкоклеток.

Исследователи использовали липосомы, снабженные трансферинновыми "хвостами", которые попадают "к врачу", выпускают лекарство и убивают больше клеток, чем существующие методы лечения.

Существует класс препаратов – BET-ингибиторов, которые подавляют активность онкогенных белков и помогает вернуть глиоме чувствительность к TMZ. Ингибитором является молекула JQ1. Ее противоопухолевая активность была доказана на клеточных культурах, сообщает Nature Communication.

Специалисты создали наночастицы, внутри которых находится жидкая фаза. Частицы присоединены к поверхности молекулы, облегчающие проход через так называемый гематоэнцефалический барьер. Именно он препятствует проникновению микроорганизмов и токсинов из кровеносной системы головного мозга в нервные ткани, что осложняет доставку лекарств для борьбы с опухолями головного мозга.

Глиобластома – наиболее агрессивная форма рака мозга. При ее лечении может применяться химиотерапия и лучевая терапия, хирургическое вмешательство. К сожалению, эти меры лишь временно облегчают страдания, а не излечивают болезнь. Средний срок жизни больных после диагноза – 15 месяцев.

Ранее исследователи из Неврологического института Милана и университета Северной Каролины в США нашли средство борьбы с глиобластомой. В этом им помогут генетически модифицированные клетки иммунной системы. Они распознают клетки с определенным белковым маркером на поверхности и уничтожают их.