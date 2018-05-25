Ученые нашли управу на бессмертные раковые клетки

Найден способ воздействовать на ДНК злокачественных клеток. Медики надеются, что открытие позволит справиться с бессмертными раковыми клетками.

Клетки рака молочной железы обладают способностью к бесконечному делению. Этому способствует активность белка р38, который восстанавливает ДНК, выяснили ученые из Института биомедицинских исследований в Барселоне.

Более полумиллиона человек ежегодно умирают от рака молочной железы. Это самый опасный вид опухолей у женщин. У этого заболевания, как отмечают медики, существует три разновидности: эстроген-рецептор-положительный (ER-положительный), HER2– положительный и трижды негативный рак. Труднее всего поддается лечению последний тип, который диагностируется в 15% от всех случаев заболевания раком груди.

Испанские ученые ставили опыты на мышах, больных трижды негативным раком молочной железы. Выяснилось, что активность белка р38 – того самого, который делает раковые клетки бессмертными – можно блокировать. Во время исследований стало ясно, что для этой цели вполне подходят специфические ингибиторы в сочетании с классическими препаратами на основе таксана (паклитаксел и доцетаксел, которые применяют для химиотерапии).

Таксаны оказали именно то действие, на которое рассчитывали исследователи. ДНК злокачественных клеток стала нестабильной, в ней чаще появлялись повреждения, и происходили хромосомные перестройки. Многие из опухолевых клеток погибли, а новообразования уменьшились, сообщает EurekAlert.

Dni.Ru писали об открытии ученых из Федеральной политехнической школы Лозанны в Швейцарии. Они обнаружили два любопытных фермента, которые защищают хромосомы от окислительного повреждения и сокращения теломер. После блокировки этих соединений в раковых клетках с каждым делением теломеры исчезали. Это делало опухоли уязвимыми. Эксперты уверены, что новое открытие позволит продвинуться в борьбе с раком.