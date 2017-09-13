Владельцы кошек рискуют заболеть раком мозга

Открытие американских ученых изрядно расстроит любителей пушистых домашних питомцев. Согласно их данным, кошки могут спровоцировать у человека развитие многих серьезных заболеваний, таких как рак мозга, эпилепсия и болезнь Альцгеймера.

Всем нам известно, что от кошек легко можно подхватить инфекцию – токсоплазму. И обычно она считается медиками относительно безобидной. Однако теперь ученые из Университета Чикаго выяснили, что этот паразит может спровоцировать множество тяжелых, а порой, и смертельных, недугов, передает журнал Nature.

К таким выводам исследователи пришли после того, как в течение 40 лет следили за жизнью трехсот семей, члены которых были заражены токсоплазмой. В частности, ученые регистрировали работу мозга зараженных людей.

Оказалось, что паразит, проникает в мозг человека и меняет работу несколько десятков генов – часть из них он подавляет, а часть заставляет работать в усиленном темпе. Почти все эти гены или управляют работой врожденной иммунной системы, или управляют различными процессами, связанными с ростом стволовых клеток и новых тканей.

Оказалось, что кошачий паразит подавляет работу первой группы гено и стимулирует работу второй группы, обеспечивая себя тем самым питательной средой. В результате такого патологического процесса у человека может развиться рак мозга, эпилепсия, болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Авторы работы подчеркивают, что развитие этих недугов могут спровоцировать как мутации генов, так и другие факторы, действующие на фоне токсоплазмоза – беременность, стресс, другие инфекции или плохая микрофлора. "Если часть этих факторов совпадает, то может возникнуть одна из болезней мозга", – пояснила исследователь Рима Маклауд.