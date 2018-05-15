Кофе вызывает страшные последствия

Ученые из Института здравоохранения Норвегии провели исследование влияния употребления кофе беременными женщинами. Оказалось, что напиток и другие кофеиносодержащие продукты опасны для будущего потомства.

Специалисты изучили образ жизни 50 тысяч молодых рожавших женщин. Они узнавали, сколько кофе выпивали респондентки во время беременности и был ли лишний вес у их детей в возрасте до восьми лет.

Медики осматривали детей, когда им исполнялось по три, пять и восемь лет. Выяснилось, что существует зависимость веса ребенка от количества потребляемого его матерью во время беременности кофе и других насыщенных кофеином продуктов.

Ученые пришли к выводу: чем больше в рационе беременных было кофе, тем опаснее для их детей ожирение в раннем возрасте, сообщает издание BMJ Open. Норвежские эксперты предупреждают: несмотря на то, что в последнее время ученые приводят много доводов о пользе кофе, все должно быть в меру.

Ранее австралийские ученые из Института Бейкера исследовали связь между кофеином и нарушениями сердечного ритма. Оказалось, что частое употребление кофе не опасно для сердца и даже может снизить частоту аритмии.

Повышенному риску подвергались лишь пациенты, которые выпивали по десять чашек кофе в день. По словам медиков, средняя безопасная дневная доза кофеина – 300 миллиграммов.