Диетологи удивили новым открытием о вреде соли

Исследователи из британских университетов выяснили, может ли человек, придерживающийся здорового питания, компенсировать вред от чрезмерного употребления в пищу соли. Как выяснилось, даже при правильном рационе соленая пища часто приводит к повышению кровяного давления.

Ученые из Имперского колледжа Лондона и Северо-Западного университета проанализировали рацион более четырех тысяч человек и пришли к выводу, что люди, употребляющие большое количество соли, имеют более высокое кровяное давление. Причем это совершенно не зависит от меню.

Эксперты настоятельно рекомендуют следить за потреблением соли, а производителей продуктов питания призывают снизить ее содержанием в продовольствии, так как высокое давление чревато сердечным приступом и инсультом. Ранее медики были убеждены, что употребление большого количества овощей и фруктов эффективно противодействует влиянию высокого уровня соли в рационе на кровяное давление, сообщает научный портал Hypertension. Однако результаты свежего исследования опровергают эту теорию, подразумевая, что здоровый рацион никак не противодействует неблагоприятному влиянию хлорида натрия.

Ученые следили за рационом участников, чей возраст составлял от 40 до 59 лет. Эксперты оценивали концентрации натрия и калия в образцах мочи испытуемых, а также использовали информацию о диете для анализа более 80 питательных веществ, которые могут быть связаны с низким кровяным давлением, включая витамин С. Многие из этих питательных веществ есть во фруктах и овощах.

В результате исследования была обнаружена зависимость между повышенным давлением и высоким потреблением соли даже у тех испытуемых, в организм которых поступало большое количество питательных веществ. По словам руководителя экспертной группы, эти данные говорят о важности снижения употребления соли.

