Ученые поставили точку в споре о пользе ожирения

Ученые напомнили современному человеку о том, как важно следить за собственным весом. Ожирение увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других недугов.

В последнее время появилось множество предположений о возможной пользе лишнего жира. Ученые из Университета Глазго решили доказать несостоятельность этого предположения.

Они проанализировали результаты широкомасштабного обследования от UK Biobank, в котором участвовали 296 535 взрослых европейцев. Медики несколько лет следили за состоянием испытуемых.

Ожидания экспертов подтвердились: индекс массы тела, который выше 22-23 килограммов на квадратный метр (нормальный вес), связан с увеличением вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний. По словам ученых, риск увеличивался на 13% при наборе женщинами 5,2 килограмма на квадратный метр, мужчинами – 4,3 килограмма на квадратный метр, сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!

Недавно Dni.Ru рассказывали о так называемом викторианском режиме питания. Исследователи из Университета Лестера выяснили, что появившийся в качестве диеты для бедных рацион, включавший картофель, овсяную кашу, молочные продукты и сельдь, остается одним из самых полезных. По эффективности он может соперничать со средиземноморской диетой.

Обе не содержат рафинированных углеводов и сахаров, которые при регулярном употреблении способствуют повышению уровня холестерина и развитию сердечно-сосудистых заболеваний, а также допускают употребление натурального мяса. Однако "крестьянская" диета позволяет получать наибольшее количество питательных веществ из натуральных фермерских продуктов. В числе самых полезных – лук, картофель, морковь, капуста, свекла, а также яблоки, вишня и клубника.