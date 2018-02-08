Пиво лечит от смертельных болезней

Слухи о вреде пива сильно преувеличены. Как выяснили ученые, пенный напиток помогает бороться с лишним весом, повышенным давлением и даже диабетом.

Один из основных ингредиентов пива – хмель. А в нем содержится вещество ксантогумол, которое и придает целительные свойства столь любимому во многих странах напитку.

Эффект обнаружили биологи из Университета штата Орегон в США. Они наблюдали за мышами с излишней массой тела, которых кормили едой с повышенным содержанием жиров. Это, по замыслу ученых, должно было имитировать "западную диету" человека. Известно, что злоупотребление подобными продуктами вызывает целый ряд проблем со здоровьем – в том числе ожирение и повышенное давление.

Тут и выяснилось, что у грызунов, которые получали гидрогенизированные производные ксантогумола, снизилась резистентность к инсулину – это фактор, приводящий к диабету второго типа. Вдобавок у хвостатых пациентов оказалась ниже восприимчивость к лептину, который отвечает за чувство голода. В результате мыши стали меньше есть – что сглаживало злоупотребление жирной пищей, пишет журнал Scientific Reports.

Ранее исследователи из Университета Тампере в Финляндии пришли к выводу, что пиво снижает риск возникновения слабоумия. Среди финских мужчин, погибших внезапной смертью, меньше всего признаков болезни Альцгеймера нашли у тех, кто при жизни регулярно употреблял напиток из хмеля.



И все же пиво – не панацея, следить за своей диетой необходимо. Так, японские ученые доказали, что перекусы приводят к развитию метаболического синдрома. Такая нагрузка на организм способствует образованию тромбов. Кроме того, у пациентов повышается кровяное давление и развивается ожирение.