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Здоровье

Уборка смертельно опасна для женщин

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker
Бытовая химия, которой пользуются при уборке квартир, наносит женщинам вред, сопоставимый с курением. Особенно страдают легкие домохозяек.
прочитано 1210 раз

Резиновые перчатки и респираторы – обязательное облачение для затеявших уборку женщин. Домохозяйки, пренебрегающие защитными средствами, наносят непоправимый вред своему здоровью, установили норвежские ученые.

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Группа специалистов под руководством Сесиль Сванес из Бергенского университета обследовала 6230 добровольцев, 53% из которых составляли женщины в возрасте около 34 лет. У пациентов выясняли, насколько часто они используют бытовую химию в повседневной жизни, а также являются ли они работниками в сфере обслуживания, где в обязанности входит уборка помещений. Принимались во внимание и такие факторы, как вредные привычки (в частности, курение) и болезни легких у участников или у ближайших родственников.

За здоровьем участников наблюдали на протяжении 20 лет. Под конец пациентам провели анализ качества дыхания с использованием методов спирометрии: они позволяют измерить объемные и скоростные показатели работы дыхательных путей. Женщины, которые постоянно работают с бытовой химией для уборки дома, показали худшие результаты, чем те, которые уборкой не занимаются. А уборка в качестве профессиональной деятельности еще снизила показатели.

Интересно, что у мужчин показатели практически не менялись: бытовая химия никак не влияла на их легкие. Исследователи заключили: использование бытовой химии ежедневно на протяжении 20 лет приравнивается к выкуриванию пачки сигарет в день – также в течение 20 лет, пишет "Ридус". 

Автор: Андрей Евлампиев19 февраля 2018, 12:40

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