Россиян призвали отказаться от десертов в новогоднюю ночь

Диетологи рассказали, как сделать новогоднее застолье наиболее безопасным для здоровья. Заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание" Екатерина Бурляева отметила, что в праздничное меню нужно включить одно горячее мясное или рыбное блюдо.
Кроме того, для гарнира стоит выбрать свежие или паровые овощи. Что касается спиртного, то его употребление стоит ограничить, передает НСН.
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