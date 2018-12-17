Россиян призвали отказаться от десертов в новогоднюю ночь

Диетологи рассказали, как сделать новогоднее застолье наиболее безопасным для здоровья. Заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание" Екатерина Бурляева отметила, что в праздничное меню нужно включить одно горячее мясное или рыбное блюдо.

Кроме того, для гарнира стоит выбрать свежие или паровые овощи. Что касается спиртного, то его употребление стоит ограничить, передает НСН.



