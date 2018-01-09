Как быстро похудеть

Физические упражнения не столь эффективны в борьбе с лишним весом, как диета. Ученые выяснили, что ограничения в еде помогают похудеть гораздо быстрее, чем изнурительные нагрузки в спортзале.

Значительное снижение массы тела с помощью физических нагрузок требует много времени и усилий. Аналогичного результата можно добиться быстрее, если исключить из рациона высококалорийные продукты, богатые жирами и углеводами, заявил профессор спортивной медицины в Техасском университете Филипп Стэнфорт.

По подсчетам ученого, чтобы сжечь 3500 калорий, придется пройти около 56 километров. Если же отказаться от шоколадных батончиков "Сникерс", каждый из которых содержит 500 калорий, надобность в ежедневных восьмикилометровых прогулках отпадет.

По данным издания Science Alert, слова ученого подтверждаются результатами многих исследований. В частности, несколько научных работ, основанных на исследованиях трех тысяч человек, показали: низкокалорийные диеты с высоким содержанием белка в большей степени помогают сохранить сброшенный вес, чем физические нагрузки. Другие исследования показали, что упражнения мало помогают детям с ожирением нормализовать массу тела.

На днях стало известно и о другом способе похудения. Американские ученые создали препарат, который позволит ускорить процесс сжигания жира. Новое вещество использует инновационный принцип работы.

Как выяснили ученые, когда объем жировых клеток увеличивается, в организме запускается процесс сверхэкспрессии белка NNMT, который замедляет обмен веществ. В итоге получается замкнутый круг: чем больше жировых клеток, тем сложнее их сжигать. Новый экспериментальный препарат блокирует белок NNMT и ускоряет метаболизм. Таким образом, разработка ученых позволяет сбросить вес без жестких диет.