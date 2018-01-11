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Как похудеть от солнца

Фото: GLOBAL LOOK press/Rolf W. Hapke
Солнечный свет истончает подкожный жировой слой. Как выяснили ученые, именно из-за недостатка солнца зимой люди толстеют. 
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Недостаток солнечного света, характерный для северного климата, заставляет организм накапливать липиды и приводит к ежегодному "зимнему" набору веса. К такому выводу ученые пришли по результатам клинических испытаний, во время которых анализировалась реакция биоинженерных моделей жировых клеток при дневном свете.

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Целью эксперимента был поиск новых методов лечения пациентов с диабетом первого типа. Так что открытие специалистов стало неожиданностью.

Выяснилось, что солнечные лучи определенной длины проникают под кожу и воздействуют на липидные капли, заставляя их уменьшаться и выходить из жировых клеток. "Другими словами, наши клетки перестают хранить большое количество жира", – пояснил один из авторов исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, профессор фармакологии Питер Лайт.

Неожиданное открытие положит начало разработке более простых процедур для потери веса, уверены медики. Вот только самостоятельно заниматься "вытапливанием" жира на солнце специалисты не рекомендуют. Они и сами пока не определили, какая нужна интенсивность и продолжительность воздействия солнечного света.

Недавно ученые выяснили, что ограничения в еде помогают похудеть гораздо быстрее, чем изнурительные нагрузки в спортзале. Как писали Dni.Ru, значительное снижение массы тела с помощью физических нагрузок требует много времени и усилий. Аналогичного результата можно добиться быстрее, если исключить из рациона высококалорийные продукты, богатые жирами и углеводами, заявил профессор спортивной медицины в Техасском университете Филипп Стэнфорт.

По подсчетам ученого, чтобы сжечь 3500 калорий, придется пройти около 56 километров. Если же отказаться от шоколадных батончиков "Сникерс", каждый из которых содержит 500 калорий, надобность в ежедневных восьмикилометровых прогулках отпадет. 

Автор: Андрей Евлампиев11 января 2018, 13:57

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