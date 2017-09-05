В России разработали действенную вакцину от рака

Стрельба в школе под Москвой Рак сгубил Барановскую Скандал с Серебренниковым Эксклюзив "Дом-2"

Самое читаемое

Оба мужа Глаголевой едва сдерживались у гроба
Внук Пугачевой плюнул в лицо устроителям своей дорогой свадьбы
Звезду "Дома-2" умоляют показать сына врачам
Корчевникова на "России" заставили лебезить и унижаться перед Малаховым
Ольга Бузова осталась без волос
партнеры
Вторник 5 сентября
Лента новостей
21:16
Поргина сделала страшное признание у Малахова
20:13
На Россию надвигается страшный циклон
20:10
Под Москвой голый мужчина прыгнул с третьего этажа и пошел в банк
19:48
Москва встала в девятибалльных пробках
19:14
"ЕР" предлагает упростить получение квот на ловлю рыбы
19:08
Муж Глюк’oZы одобрил красивую обнаженку
18:58
Ребенок сообщил в полицию о плантации конопли матери
18:57
Россиянин впал в кому после ДТП с автобусом в Турции
18:37
Савченко шокировала Раду образом монашки
18:25
За голую Кейт Миддлтон дают 95 тысяч евро
18:17
В центре Москвы мужчина снимал на камеру голого ребенка
18:09
Варнава проболталась о рождении близнецов
17:58
Больной Робби Уильямс отменил концерт в Москве
17:41
На рельсах под Москвой нашли гранату
17:36
Мособлгаз сдал в эксплуатацию новые газопроводы
17:25
Нелепый вид Шуры вызвал переполох
17:22
Напуганная школьным стрелком девочка сломала позвоночник
17:18
Заявление Путина о Донбассе напугало Киев
16:44
Россияне мечтают о дистанционной работе
16:37
Почему мужчины бегут от алиментов и как их остановить
16:33
Невеста принца Гарри об их тайных встречах
16:26
Почему дети готовы убивать
16:23
В центре Москвы во время съемок обокрали актера
16:16
Жванецкий умолял Новикову об интиме
16:11
Назарбаев признался в употреблении наркотиков
16:09
Электорат "Единой России": ставка на расширение
15:47
Сутулая Бородина против "трансвестита" Бузовой
15:30
Названа причина нападения школьного стрелка на учительницу
15:22
Александру Балуеву выдвинули ультиматум
15:18
Из московской клиники украли медицинскую технику
15:11
Как половой отбор определяет моду
14:56
Украине предложили вернуться в состав СССР
14:55
В Сети тайно показали работу iPhone 8 (видео)
14:55
Поклонская гневно ответила Учителю
14:52
Бесстыжий альфонс из "Дома-2" подло обманул невесту и друга
14:45
Под Тюменью люди объявили войну медведю-пестуну
14:40
Постаревшую Лолиту обозвали алкоголичкой
14:28
Кремль ответил на странное заявление президента Литвы
14:15
Пострадавшая учительница раскрыла детали нападения школьника
14:14
Семь правил бодрого утра
14:14
Глызин провалился на празднике в Ростове-на-Дону
14:12
В Югре по городу бегает медведь
14:12
Смартфон против телефона: что лучше для школьника
14:08
Татьяну Тарасову отлупили прямо дома
13:57
Юношу задержали за изнасилование школьницы в парке "Измайлово"
13:55
Переодетые знаменитости идут на рекорд Гиннесса
13:45
Школьник улыбался после стрельбы по детям в Ивантеевке
13:39
Дочь пришла со слезами к Алферовой
13:33
Путин подшутил над "разведчиком" Лавровым
13:28
Чехова об умершей Барановской: Хотелось трясти ее и кричать
13:25
Ситуацию в Ивантеевке взял на контроль губернатор
13:23
Звезда "Джеймса Бонда" активно занимается сексом в 82 года
13:20
Собянин: Благоустройство Садового кольца завершается
13:08
Известная актриса подколола исхудавшего мужа Боярской
13:03
"Завтра устрою теракт": школьный стрелок накануне хвастался соседке
13:02
Отвергнутый любовник расправился с подругой и ее матерью
12:50
Школьный стрелок оставил предсмертное послание
12:48
Брат Пригожина повесил на Валерию страшные долги
12:29
Тренер Чайковская рассказала о разводе из-за тяжелой работы
12:28
Сын не знает о смерти Барановской
12:26
Лукашенко пообещал Порошенко не захватывать Украину
12:26
В Беверли-Хиллз умер культовый актер
12:06
В Подмосковье школьник выстрелил в голову учительнице
12:05
Корчевников позвал сексапильную звезду "Дома-2" на канал "Спас"
12:01
Избивший журналиста НТВ дебошир раскрыл гонорары "Пусть говорят"
12:00
Сбербанк начнет выдавать россиянам паспорта
11:29
Президент Литвы погрелась в лучах славы Путина
11:28
В Салехарде женщина защитила честь любимого 118 ударами ножа
11:23
Шикарная жизнь счастливой невесты Лопыревой
11:21
Актриса Яковлева рассказала о свадьбе
11:17
В Подмосковье подросток разбросал по школе взрывпакеты и устроил стрельбу
11:14
Киев отчитался перед Москвой по убийству Вороненкова
10:53
"Я ему не жених": Путин любопытно высказался о Трампе
10:48
Москва поддержала ввод войск ООН в Донбасс
10:45
Президент о выданном Серебренникову миллиарде
10:44
Перед родами Ковальчук вернулась в Россию
10:44
В США умер оскароносный режиссер
10:33
В Химках обрушился башенный кран
10:17
Разгадку перевала Дятлова нашли на последнем фото погибших
10:14
Последствия смертельной аварии с тремя фурами на МКАД попали на видео
10:13
Путин бросил вызов "хваленой судебной системе США"
10:09
Берега Норвегии атаковали загадочные желеобразные шары
09:53
Анджелина Джоли о химиотерапии: Нужно найти в себе силы
09:51
Политик шокировал конкурентку своими "голыми" фото
09:32
В котловане на юго-востоке Москвы нашли тело женщины
09:23
Звезду "Матильды" выставили на посмешище
09:21
Народ посмеялся над третьим ребенком Кейт Миддлтон
09:11
Тайная жена начала борьбу за миллионы Немцова
08:53
Россия оказалась в числе самых счастливых стран
08:52
В деле "пьяного" мальчика появились таинственные мужчины
08:39
От Дениса Матросова уехала невеста с сыном
08:35
Пассажиры пожаловались на сбой в московском метро
08:23
В Москве объявлен желтый уровень угрозы
08:15
Врачей в России заставят работать по-новому
08:01
Порошенко потерпел новое поражение в "войне" с Россией
21:51
У дочери Петренко объявился второй отец
21:40
В московском кафе женщину избили пивной кружкой
21:38
Врачи спасают Януковича после бегства любовницы
21:21
Больной Караченцов вышел в свет
21:12
В Москве произошла массовая драка
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Родные насильника разоблачили Шепелева и Шурыгину
Взбешенная Пугачева выгнала хама Гребенщикова
Градский грубо унизил Малахова
Нагиев протащил Бузову на Первый канал
В деле об изнасиловании Шурыгиной поставлена точка
Барановская умерла от рака
Здоровье

В России разработали действенную вакцину от рака

Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE
Новый метод лечения рака представила международная группа ученых, в числе которых исследователи из Томского национального университета. Суть метода – "научить" окружающие опухоль здоровые клетки купировать рост раковых.
прочитано 582 раза

Исследование представили ученые Томского национального исследовательского медицинского центра, Гейдельбергского университета из Германии и Латвийского биомедицинского исследовательского центра. Суть их разработки – заставить окружающие раковую опухоль здоровые клетки полностью блокировать рост злокачественного новообразования. После этого опухоль можно растворить и вывести из организма, сообщили в пресс-службе Томского государственного университета.

ПО ТЕМЕ

Онкологию научились убивать похмельем

Жир вызывает 16 видов рака

Медики разработали лекарство от инфаркта и рака

Исследователи рассказали, что основой их метода является воздействие на макрофаги – клетки, способные к активному захвату и перевариванию бактерий, остатков погибших клеток и других чужеродных или токсичных для организма частиц. Если воздействовать на эти клетки хитиназоподобным белком, он будет подавлять рост опухоли. Кстати, использовать новый метод пациент сможет даже самостоятельно.

Как отмечают томские ученые, стандартная терапия, направленная только на уничтожение злокачественных клеток, часто не приводит к регрессии опухоли и прекращению метастазировании. Это зачастую влечет за собой неблагоприятный исход. 

До конца 2018 года пройдут доклинические испытания метода. Исследования поддерживает Российский фонд фундаментальных исследований.

Автор: Алексей Минин5 сентября 2017, 16:04

комментарии

Политика

Путин подшутил над "разведчиком" Лавровым
Лукашенко пообещал Порошенко не захватывать Украину
Президент Литвы погрелась в лучах славы Путина
"Я ему не жених": Путин любопытно высказался о Трампе

Шоу-бизнес

У Караченцова обнаружили опухоль
Невеста принца Гарри об их тайных встречах
Жванецкий умолял Новикову об интиме
Сутулая Бородина против "трансвестита" Бузовой

Проишествия

Пострадавшая учительница раскрыла детали нападения школьника
Известный астролог сел в тюрьму за мошенничество
Внедорожник протаранил прачечную в центре города (видео)
Жена лишила невнимательного гольфиста достоинства

Lifestyle

Президент о выданном Серебренникову миллиарде
Звезда "Джеймса Бонда" активно занимается сексом в 82 года
Звезду "Матильды" выставили на посмешище
Диктор Кремля нашел себе преемника
Шоу-бизнес

Народ посмеялся над третьим ребенком Кейт Миддлтон

Новость о беременности герцогини обсуждает весь мир
Шоу-бизнес

Татьяну Тарасову отлупили прямо дома

Тренер призналась Dni.Ru, что ее мнения никто не спрашивал
Шоу-бизнес

Варнава проболталась о рождении близнецов

Откровенное интервью участницы Comedy Woman

Шоу-бизнес

Поргина сделала страшное признание у Малахова

Жена Караченцова готовилась к смерти актера

Гороскоп

Гороскоп с 4 по 10 сентября 2017 года
Почему изнасилованную Шурыгину преследуют скандалы
Совет на выходные
Гороскоп здоровья на сентябрь 2017 года

Фоторепортажи

Шикарная жизнь счастливой невесты Лопыревой
Больной Караченцов вышел в свет
Как развлекается Бондарчук после разрыва с мужем
Михаил Боярский наконец показал внука

Спорт

С России сняты все обвинения в допинге
Тарасова: Плющенко пиарится на всем подряд
Русская теннисистка вернула Шарапову с небес на землю
Беременная жена Руни сбежала из дома из-за путаны

Регионы

За похищенного на Ставрополье Президента потребовали выкуп
Обезумевший уралец объяснил огненный таран кинотеатра в Екатеринбурге
Мать лидера "Сектора газа" умерла в нищете
Пилот Ан-2 перед крушением шутил о полетах
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru