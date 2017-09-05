В России разработали действенную вакцину от рака

Новый метод лечения рака представила международная группа ученых, в числе которых исследователи из Томского национального университета. Суть метода – "научить" окружающие опухоль здоровые клетки купировать рост раковых.

Исследование представили ученые Томского национального исследовательского медицинского центра, Гейдельбергского университета из Германии и Латвийского биомедицинского исследовательского центра. Суть их разработки – заставить окружающие раковую опухоль здоровые клетки полностью блокировать рост злокачественного новообразования. После этого опухоль можно растворить и вывести из организма, сообщили в пресс-службе Томского государственного университета.

Исследователи рассказали, что основой их метода является воздействие на макрофаги – клетки, способные к активному захвату и перевариванию бактерий, остатков погибших клеток и других чужеродных или токсичных для организма частиц. Если воздействовать на эти клетки хитиназоподобным белком, он будет подавлять рост опухоли. Кстати, использовать новый метод пациент сможет даже самостоятельно.

Как отмечают томские ученые, стандартная терапия, направленная только на уничтожение злокачественных клеток, часто не приводит к регрессии опухоли и прекращению метастазировании. Это зачастую влечет за собой неблагоприятный исход.



До конца 2018 года пройдут доклинические испытания метода. Исследования поддерживает Российский фонд фундаментальных исследований.