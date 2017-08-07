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Как подействует на психику кровавая луна

Фото: wikipedia.org
Как предупреждают астрологи, в дни лунных затмений возрастает поток льющейся с небес энергии и одновременно с этим эмоциональность. Звездочеты предупредили о повышенной в связи с этим криминогенной опасности.
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"Избыток энергии не всегда позитивно влияет на людей. Криминогенность возрастает, возрастает количество эмоций..." – предупредил президент Русской астрологической школы Александр Зараев в эфире "Москва 24". 

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Астролог и его коллеги сходятся в мнении, что в такие дни избыток эмоций лучше всего нейтрализовать. Для этой цели вполне годится сон, или – если уж не спится из-за потоков энергии и эмоций – какая-нибудь спокойная деятельность.

Как сообщали Dni.Ru, затмение можно будет наблюдать с 20:24 до 22:19 московского времени. Луна пройдет через северную часть земной тени, максимально погрузившись в нее своим южным краем на четверть диска. Особенным это затмение станет из-за того, что бордово-красный оттенок спутника Земли смогут увидеть жители практически всех регионов страны. 

Как указывают ученые, в европейской части России максимальная фаза затмения начнется примерно в 21:30 московского времени. Отлично кровавая луна будет видна и на Урале, и в Новосибирске. Смотреть следует в юго-восточную сторону горизонта и лучше выйти на открытое пространство: луна будет низко. 

"Надо на открытое место выйти. И надеяться на безоблачную погоду. Будет видна Луна – будет затмение, не будет видно – не будет затмения", – подчеркнул астроном, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурди.

По словам Владимира Сурди, кровавый цвет луны объясняется тем. что часть лунного диска попадет в земную полутень. При этом нижняя четверть лунного диска будет совсем темной из-за той же земной тени.

"Как солнце у нас на закате красное, так и тут. Это редкое явление, в последний раз можно было увидеть в 2011 году", – рассказал ученый в интервью НСН.

В московском планетарии подчеркнули, что в столице затмение можно будет наблюдать уже за час до максимальной фазы. Следующее лунное затмение в России произойдет 31 января 2018 года.

Автор: Алексей Минин7 августа 2017, 15:44
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Кровавая суперлуна взошла над Землей

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