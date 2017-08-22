Чем болеют россияне

В Минздраве России назвали заболевания, от которых чаще всего страдают россияне. Эксперты подчеркнули, что острые респираторные заболевания жители нашей страны привыкли переносить на ногах, не думая о последствиях.

По данным Минздрава России, чаще всего взрослое население (от 18 до 55 лет) страдает от болезней органов дыхания. К ним относятся пневмония, острый ларингит, трахеит и бронхит. В 2016 году было зафиксировано более 20,8 тысячи случаев на 100 тысяч человек, передает Russia Today.

Похожая тенденция наблюдается и среди населения старше трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин), По словам внештатного специалиста Минздрава Николая Дайхеса, органы дыхания часто уязвимы потому, что россияне привыкли переносить простудные заболевания на ногах.



"Бронхолегочная система первая реагирует на инфекционные факторы", – уточнил врач. По словам эксперта, люди часто не думают о том, что легкая простуда может осложниться серьезной патологией. "А последствия могут быть самыми различными", – подчеркнул медик.

Дайхес подчеркнул, что роль врача в лечении пациента составляет всего 40%. А на 60% человек отвечает за свое здоровье сам. Директор Центра социально-трудовых прав Елена Герасимова подтвердила, что работающие россияне очень неохотно берут больничный.

По ее словам, многие россияне чувствуют эмоциональный прессинг работодателя, большинство из которых не поощряют уход на больничный. "Во-вторых, снижается качество и доступность бесплатной медицинской помощи. Люди не обращаются к врачу, потому что представляют, с какими издержками, материальными и временными, связан поход в поликлинику", – утверждает юрист.