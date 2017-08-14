В Москву проник опасный вирус из Турции

В Москве появился первый пациент, страдающий вирусом Коксаки. Им оказался девятимесячный малыш, которого родители взяли с собой в Турцию.

Кроме того, многие жители столицы сами ставят себе неутешительный диагноз, а затем вызывают врачей, передает газета "Московский Комсомолец". Как правило, их опасения оказываются напрасными: бдительные москвичи путают вирус с более безобидными заболеваниями.