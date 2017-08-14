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Здоровье

В Москву проник опасный вирус из Турции

прочитано 831 раз

В Москве появился первый пациент, страдающий вирусом Коксаки. Им оказался девятимесячный малыш, которого родители взяли с собой в Турцию.

Кроме того, многие жители столицы сами ставят себе неутешительный диагноз, а затем вызывают врачей, передает газета "Московский Комсомолец". Как правило, их опасения оказываются напрасными: бдительные москвичи путают вирус с более безобидными заболеваниями.

Автор: Евгений Мышко14 августа 2017, 15:30

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