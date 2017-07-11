Ученые случайно нашли вакцину от гонореи
В 2004–2006 годах эта страна столкнулась со вспышкой менингита. Для борьбы с ним была разработана вакцина MeNZB. Согласно анализу статистики клиник сексуального здоровья, среди вакцинированных пациентов на 31% снизилось количество больных гонореей.
В исследовании использовались данные 15 тысяч пациентов 15–30 лет. Вакцина была разработана для борьбы с бактерией, вызывающей менингит, но оказалась эффективна и для ее "родственницы", вызывающей гонорею, сообщает "Газета.Ru".
Продолжительность действия вакцины составила около двух лет. Примечательно, что в настоящее время она не используется. Однако похожий состав имеет вакцина 4CMenB, которая применяется в Великобритании.
Отметим, гонорея является довольно коварным заболеванием, передающимся половым путем. Дело в том, что у каждого десятого мужчины и более трех четвертей женщин она протекает бессимптомно. Она характерна желтыми или зелеными выделениями из половых органов, болью во время мочеиспускания и кровотечениями.
Невылеченная инфекция приводит к бесплодию, воспалительным заболеваниям органов таза, а также может передаться ребенку во время беременности. Ежегодно гонореей заболевают около 78 миллионов человек.
Живописца похоронили рядом с Гурченко
Изменения во внешности певицы шокировали ее фанатов
Беда приключилась с поющим парикмахером на нервной почве
Рустам Солнцев решил повторить успех Ольги Бузовой