В Москве в 15 раз подскочило число мигрантов с ВИЧ

О резком увеличении числа выявленных у трудовых мигрантов в Москве опасных заболеваний рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников, передает ТАСС. Всего за пять лет в 15 раз увеличилось число приезжих работников, у которых была обнаружена ВИЧ-инфекция. Сифилис стали выявлять в 40 раз чаще. В шесть раз больше стало число мигрантов, у которых выявили туберкулез.

Подобный скачек может быть связан с централизацией медицинского надзора над приезжающими в столицу трудовыми кадрами. "До создания центра, где мы сконцентрировали помимо всего медицинскую составляющую, мигранты проходили медицинское освидетельствование в самых разных организациях, которые имели некую лицензию. Подавляющее большинство этих организаций были частными", – объяснил Леонид Печатников на выступлении в Совфеде.