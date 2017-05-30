Ученые совершили прорыв в лечении ВИЧ

Американские ученые разработали новый способ вычисления клеток, в которых "прячется" ВИЧ. Оказалось, что таковых в организме зараженных людей гораздо больше, чем предполагалось ранее.

По словам ученых, зачастую вирус "спит" в организме и никак себя не выдает до тех пор, пока человек не прекратит прием лекарственных средств. После этого инфекция может за две-три недели вновь заразить вылеченные иммунные клетки. Новый тест способен обнаруживать следы скрытого ВИЧ, что в дальнейшем поможет в борьбе с ним.

Исследователь Фалгуни Гупта пояснил, что сейчас большинство специалистов стремятся обнаружить метод наиболее продуктивной борьбы с инфекцией, передает Nature Medicine. "Однако все это будет бесполезно, если мы не научимся понимать, полностью ли мы удалили ВИЧ", – подчеркнул он.

Ключом к поиску скрытых зараженных клеток оказалась бета-галаксидаза – фермент, используемый вирусом для создания собственной оболочки. Так как эти молекулы не имеют естественного аналога в теле человека, их наличие в том или ином участке организма сигнализирует о его заражении ВИЧ.

Новый тест TZA, который уже считается более качественным и дешевым в сравнении с существующими, позволил ученым провести тщательный анализ крови инфицированных людей. В результате они выяснили, что количество "спящих" зараженных клеток в 70 раз больше, чем предполагалось ранее.

Напомним, в апреле 2017 года стало известно, что страной с самым высоким уровнем заболеваемости ВИЧ является Латвия. Глава Балтийской ВИЧ-ассоциации Инга Упмаце заявила, что на 1 января 2017 года в стране было зарегистрировано 6972 случая заражения. Она отметила, что это является "тревожным сигналом" для правительства.