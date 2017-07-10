Таблетки от изжоги сокращают жизнь

Ученые закончили исследование, доказывающее, что популярные препараты от изжоги увеличивают риск преждевременной смерти и связаны с другими побочными эффектами. Но существует и альтернативное менее опасное лечение.

Ингибиторы протонной помпы (ИПП) – лекарственные препараты, предназначенные для избавления от изжоги – принимают миллионы пациентов по всему миру. Эти лекарства позволили отказаться от лечения гастритов и язв хирургическим путем. Однако новое исследование школы медицины университета Вашингтона в Сент-Луисе доказывает, что длительное употребление ингибиторов протонной помпы приводит к риску ранней смерти.

Были изучены примерно 275000 историй болезни пациентов, принимавших ИПП и около 75000 тех, кто использовал блокаторы Н2 для снижения уровня кислоты в желудке. В первой группе смертность оказалась вполовину выше.

"Существует повышенный риск смерти среди пользователей ИПП", – считает соавтор исследования, доктор медицины Зияд Аль-Али. "Мы обнаружили, что у принимавших ИПП на 50% выше риск смерти в течение следующих пяти лет. Считается, что Ингибиторы протонной более безопасны, к тому же легко доступны, но есть реальные риски при приеме этих препаратов, особенно если принимать их долго".

Доктор Аль-Али ранее публиковал исследования, связывающие ИПП с заболеванием почек. Его коллеги доказали связь ингибиторов с другими проблемами со здоровьем. Риск преждевременной смерти многократно увеличивался, если пациентам дополнительно были назначены наркотические препараты.