Найден необычный способ избавиться от боли в зубах

Ученые из Великобритании провели необычный эксперимент в зубной клинике. Они предложили пациентам на время процедур погрузиться в виртуальную реальность.

Специалисты попытались понять, как это влияет на ощущение страха и боли во время лечения зубов. В испытании новой методики участвовали 79 человек.

Добровольцев разделили на три группы. Первой из них показывали виды океана, второй – городские пейзажи, а третья участвовала в опыте без использования VR-очков, сообщает The Register.

Выяснилось, что меньше всего болевых ощущений испытывали те, кто рассматривал прибрежный ландшафт. Кроме того, у них осталось "гораздо меньше неприятных воспоминаний" о процедуре в стоматологическом кресле.

Интересно, что демонстрация городского пейзажа оказалась абсолютно неэффективной. Пациенты в этой группе испытывали почти такую же по силе боль, как и те, кто не подвергался воздействию виртуальной реальности.

В результате эксперимента специалисты еще раз убедились в том, что даже косвенный контакт с природой может влиять на физическое и психическое благополучие человека. По словам ученых, предыдущие исследования уже доказали, что использование VR-очков снижает зависимость пациентов от обезболивающих препаратов. "Таким образом, виртуальную реальность можно использовать в сочетании с традиционными лекарствами", – заключили эксперты.