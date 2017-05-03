В России хотят отменить сертификацию лекарств

Минпромторг предлагает отменить обязательную сертификацию лекарственных средств. Эксперты считают, что такая мера не приведет к снижению качества продукции, но и не поможет сократить издержки на производство медикаментов.

Согласно инициативе ведомства, производители лекарств более не будут обязаны отправлять на лабораторный контроль образцы каждой серии препарата, пишет газета "Известия". В докладе о планах Министерства промышленности и торговли сообщается, что рассматривается возможность "исключения лекарственных средств для медицинского применения как из единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, так и из единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии".

В ведомстве не раскрыли причины разработки такого законопроекта. Там пояснили, что "ряд проектов" готовится на основании решений, "принятых в рамках Евразийской экономической комиссии". Напомним, в соответствии с договором от 16 ноября 2016 года, на территориях стран – членов Евразийского экономического союза действует принцип единства регистрации лекарственных средств. Иначе говоря, сертифицированный в одном из государств препарат признается в других странах без дополнительных проверок.

Эксперты отметили, что обязательный лабораторный контроль был нужен для предотвращения попадания на рынок брака и подделок. Однако даже в случае отмены сертификации контрафактный товар не сможет массово проникнуть на прилавки аптек из-за выборочного контроля Росздравнадзора.

С 2015 года ведомство исследует определенные образцы лекарств, рассказал руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. По его словам, при фиксации неудовлетворительного качества организация может инициировать посерийный контроль препарата или полное его изъятие из оборота.

@EchoMskNews А склольким россиянам мешают получить лекарства из-за границы наши законы, Роспотребнадзор, ненужная сертификация и Минздрав? — Александр Попов (@APopov314) 16 января 2017 г.

В то же время представитель холдинга STADA Иван Глушков заявил, что при отмене сертификации лекарств производители все равно будут обязаны заверять качество продукции. "Подписывающее декларацию ответственное лицо несет ответственность вплоть до уголовной", – пояснил он. Эксперт добавил: снижение издержек будет настолько невелико, что заметить это будет невозможно.

Добавим, что в Минздрав проект Минпромторга до сих пор не поступил. Представители Росздравнадзора от комментариев воздержались.