Резиновые уточки травят российских детей

Гринпис России направил в Минздрав письмо с просьбой обратить внимание на химический состав детских резиновых игрушек. По словам защитников окружающей среды, в них содержатся ядовитые вещества.

"Мы обратились в Минздрав с вопросами о том, проводит ли он биологический мониторинг по опасным веществам, в частности фталатам, и проводятся ли какие-то исследования по этим опасным веществам", – цитирует Life.ru координатора проектов Гринписа Евгению Белякову. По ее словам, защитники природы хотят обратить внимание на проблему использования фталатов в детских игрушках, чтобы выработать единую государственную позицию.

Опасность этих соединений в том, что они действуют на организм не сразу, а постепенно, пояснили специалисты. Только спустя годы можно обнаружить, какой вред нанесен здоровью ребенка.

Фталаты – ядовитые химические соединения, которые часто добавляют в разные виды пластика и резины для придания изделиям мягкости и пластичности. Чаще всего они содержатся в головах кукол, резиновых уточках для ванны и мячах.

Наличие фталатов можно заподозрить, если игрушка имеет резкий, едкий запах. Эти вещества могут попасть в организм вместе с продуктами питания или водой, а также через кожу и легкие. Ядовитые соединения повреждают печень, почки и легкие, а также нарушают выработку мужских половых гормонов у мальчиков.