В России научились прогнозировать наступление инфаркта

Ученые Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) создали уникальную математическую модель диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Новая программа может успешно анализировать болезни человека и делать прогнозы его состояния в будущем.

Диагностическая программа была разработана по принципу организации нервных сетей в организме, передает "Ura.ru". "Такие сети не требуют постоянного программирования, а обучаются и „растут“ самостоятельно", – пояснил один из разработчиков программы Федор Черепанов.

Созданная математическая модель обрабатывает информацию по 69 параметрам, анализируя данные о ранее перенесенных заболеваниях, наличия болезней у родственников, пульс, артериальное давление и многое другое. На основе этой информации программа способна прогнозировать течение недуга.

Так, с помощью новой разработки ученые уже установили ряд закономерностей. Например сахарный диабет не влияет на предрасположенность к инфаркту миокарда. Увеличение или уменьшение веса никак не связано с риском возникновения аритмии.

Вместе с тем установлено, что фактор наследственности увеличивает риск развития инфаркта на 6,25%, а гипертонии – на 7,4%. По словам руководителя исследовательской группы Леонида Ясницкого, новый метод способен частично или полностью избавить пациентов от походам к медикам.

"Врачи практически не используют метод математического моделирования. В то же время, с его помощью можно обнаружить взаимосвязь многих вещей, а также устранить риски, которые влияют на опасный прогноз", – пояснил он. Математическая модель была уже успешно опробована на более тысячи пациентах. Всем им были успешно поставлены диагнозы.