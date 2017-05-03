Установлена связь сахара с раком мозга

Ученые из университета штата Огайо в Коламбусе (США) доказали зависимость рака мозга от уровня сахара в крови. Его низкий уровень может быть предвестником возникновения онкологического заболевания у пациента.

К такому неожиданному выводу специалисты пришли после изучения накопленных за 15 лет наблюдений за пациентами в Швеции и Австрии. Ученые выяснили, что уровень сахара связан не только с раком мозга, но и с другими онкозаболеваниями.

По словам одного из авторов исследования Джудит Шварцбаум, высокий уровень глюкозы в крови как правило увеличивает вероятность развития рака в прямой кишке, молочных железах или мочевом пузыре, передает РИА ФАН. А низкая концентрация сахара в крови и тканях мозга оказалась связаной с высокой вероятностью развития глиомы – злокачественной опухоли нервной ткани.

Как правило, подобные формы рака неизлечимы. Фактически все носители глиомы умирают через год-два после обнаружения опухоли. Некоторые ученые связывают появление глиомы с диетой с низким содержанием антиоксидантов, а другие – с генетическими факторами и заражением цитомегаловирусом.

Американские ученые нашли еще один потенциальный фактор развития глиомы – недостаток сахара в крови. Их исследования были направлены на выявление связи неправильного питания и диабета с раком и другими тяжелыми болезнями, сообщает журнал Scientific Reports.

По мнению Шварцбаум, результаты научной работы следует учитывать при диагностике рака мозга и борьбе с ним, а также при разработке видов химиотерапии и способов предупреждения развития опухоли.