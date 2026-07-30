Переломанная Пугачева пошла на крайние меры ради выживания

Настоящая цена внешнего благополучия бежавшей из России народной артистки оказалась настолько высокой, что скрывать происходящее за глухими заборами элитного особняка стало просто невозможно.

Летний визит 75-летней Аллы Пугачевой на Рижское поморье в этом году обернулся не столько светским отдыхом, сколько сложнейшей борьбой за выживание. Пока раскаленный Кипр, где беглые артисты свили себе гнездо несколько лет назад, плавится от 30-градусной жары, мягкий климат Латвии стал для страдающей от проблем с сердцем певицы единственной возможностью прийти в себя. Однако за красивой картинкой променадов по Юрмале скрывается суровая и пугающая реальность: артистка оказалась практически беспомощной.

Причиной трагедии стало страшное падение, которое певица перенесла минувшей зимой на Кипре. Неудачный шаг обернулся сложнейшим переломом ноги и повреждением тазобедренного сустава, что на долгие месяцы приковало звезду к постели.

"Я четыре месяца была обездвижена, потому что упала. Честно говоря, уже думала, что вообще не встану. У меня были панические атаки, было ужасно..." — откровенно призналась артистка, вспоминая перенесенный ад.

Лишь спустя четыре месяца Примадонна смогла сделать первые шаги. Сейчас она передвигается то с тростью, то пытается делать шаги самостоятельно, но каждый метр дается ей с колоссальным трудом.

Именно полная физическая немощность и невозможность обслуживать себя самостоятельно вынудили певицу пойти на крайние меры. Прибыв в Латвию и расположившись в привычном двухэтажном особняке площадью 2400 квадратных метров, Пугачева осознала: содержать гигантскую усадьбу с шестью спальнями, бассейном, кинотеатром и оранжереей ей больше не под силу.

Чтобы не утонуть в бытовом хаосе и обеспечить себе полноценную реабилитацию, звезда решилась на крайние меры и колоссальные траты — она существенно расширила штат своей домашней прислуги.

Если раньше семья обходилась минимальной помощью, то теперь Пугачева наняла целую армию работников. Через знакомых в особняк срочно пригласили личного повара, а вместо одной домработницы взяли сразу двух помощниц, которые неусыпно следят за чистотой и комфортом артистки. Кроме того, пришлось нанять и специального работника, который взялся за тяжелый уход за обширной прилегающей территорией.

За аренду самого особняка, давно выставленного на продажу, певица отдает со скидкой внушительные 40 тысяч евро (порядка 3,5 миллиона рублей) в месяц. Дополнительные гигантские расходы на расширенный штат слуг стали для бюджета артистки серьезным испытанием. При этом от предложений верных друзей бесплатно пожить в их юрмальских квартирах гордая Примадонна наотрез отказалась.