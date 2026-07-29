Привет, инвалидность: раскрыта жуткая правда о лечении псориаза кремом

Миллионы людей из года в год совершают роковую ошибку, пытаясь замазать опасный внутренний сбой обычным кремом.



В обществе плотно укоренился миф о том, что псориаз — это исключительно эстетическая проблема, поражающая кожный покров. На самом же деле медики квалифицируют его как серьезный системный сбой иммунной системы, способный разрушить ногти, внутренние органы и даже суставы. Популярный врач-терапевт Олег Абакумов предупреждает: беспечное отношение к этой болезни приводит к катастрофическим последствиям.

Страшная ошибка под видом грибка

Во врачебной практике случаи поздней диагностики псориаза исчисляются тысячами. Известен клинический пример, когда пациентка несколько лет безуспешно пыталась вылечить обычный "грибок" на ногтях. На деле же выяснилось, что девушка страдала запущенной стадией псориаза. Еще пара лет такого "лечения" — и пациентка гарантированно получила бы инвалидность.

Что же происходит в организме в этот момент? Иммунная система по ошибке дает команду Т-лимфоцитам, которые начинают активно выбрасывать воспалительные цитокины. Клетки кожи получают сигнал делиться в разы быстрее нормального цикла. Проблема в том, что они физически не успевают дозревать, формируя уродливые, воспаленные и шелушащиеся бляшки.

Ловушка аптечных мазей

Большинство заболевших первым делом бегут в аптеку за кремами и мазями. Однако наружные средства способны дать эффект только на самой ранней стадии.

Врачи действительно используют наружную терапию в качестве "первой помощи":

Топические гормональные средства — мгновенно подавляют локальное воспаление;

Эмоленты — восстанавливают поврежденный кожный барьер, убирая стянутость;

Кератолитики (салициловая кислота) — размягчают и мягко отшелушивают плотные чешуйки.

Но важно понимать: любой крем лишь маскирует внешние проявления на коже, абсолютно не задевая глубокую внутреннюю причину — системное воспаление.

Тревожные сигналы: когда пора менять схему

Если болезни удается сломать ваш привычный ритм — это сигнал к экстренной смене терапии. Невозможность нормально спать, работать, надеть футболку с коротким рукавом или выйти на пляж из-за комплексов говорит о том, что псориаз перешел в наступление.

Для оценки тяжести процесса терапевт назначает комплексное лабораторное обследование. В обязательный чек-ап входят:

Биохимический анализ крови;

С-реактивный белок (главный маркер активности воспаления);

Глюкоза (строго до 5,5 ммоль/л);

Липидный профиль (ЛПНП, ЛПВП, триглицериды);

Уровень мочевой кислоты.

Тяжелая артиллерия: как победить болезнь

Если наружные средства бессильны, врачи подключают прогрессивные методики лечения.

1. Фототерапия. Воздействие узкополосным ультрафиолетом UVB 311 нм или ПУВА-терапия дадут мощный результат даже при распространенных формах поражения.

2. Системная терапия. К ней переходят при поражении ногтей, ладоней, подошв или суставов. В ход идут метотрексат (притормаживает разогнавшийся иммунитет), циклоспорин (быстро гасит воспалительную реакцию) и системные ретиноиды, нормализующие деление клеток.

3. Биологическая терапия. Настоящий прорыв в медицине. Препараты нового поколения точечно блокируют конкретные интерлейкины (IL-17 и IL-23), которые подкармливают воспаление. Ингибиторы IL-17 дают моментальный результат, а ингибиторы IL-23 обеспечивают стойкую и длительную ремиссию.

Смертельный удар по суставам

Самым опасным осложнением является псориатический артрит. Внезапная боль, отек пальцев, скованность в спине — явные признаки того, что воспаление добралось до хрящевой ткани. В этой ситуации требуется незамедлительное вмешательство ревматолога, назначение НПВП, внутрисуставных инъекций и базисной противовоспалительной терапии.

Запомните главное: псориаз — это хроническое заболевание. Если кожа очистилась, это означает лишь то, что болезнь затаилась. Самовольный отказ от препаратов в 99% случаев приводит к новому, еще более агрессивному обострению. Корректировать дозировки и менять схему лечения можно только под строгим контролем лечащего врача.