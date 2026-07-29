Привет, инвалидность: раскрыта жуткая правда о лечении псориаза кремом

Подаренная Долиной квартира может прибавить ей проблем Тесты Вскрылась серьезная болезнь Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

"Тихие убийцы" костей: доктор Мясников назвал 3 разрушающих скелет продукта – после 40 лет особенно опасны"Тихие убийцы" костей: доктор Мясников назвал 3 разрушающих скелет продукта – после 40 лет особенно опасны Айза поделилась пикантными подробностями отношений с молодым мужемАйза поделилась пикантными подробностями отношений с молодым мужем Россиянам назвали главные триггеры онкологии – некоторые привычки провоцируют ракРоссиянам назвали главные триггеры онкологии – некоторые привычки провоцируют рак Адам Драйвер снова отказал MarvelАдам Драйвер снова отказал Marvel

Лента новостей

Среда 29 июля

18:03Привет, инвалидность: раскрыта жуткая правда о лечении псориаза кремом 15:37Станет отцом на восьмом десятке: светская львица слила интимный секрет беглого Макаревича* 13:38Покинувший Россию внук Пугачевой шокировал своим видом 12:08Останется без денег и свободы: Павлу Дурову вынесли суровый приговор в России 10:34Названа простая и дешевая привычка, которая убережет сердце от смертельного удара 09:19Униженную Аллу Пугачеву с позором гонят из замка в Юрмале 01:09Афиногенов день: какой древний ритуал 29 июля способен привлечь богатство на весь год 17:30Взялись по-взрослому: против увязшей в скандалах Долиной открыли дело 15:43Орлова заключила тайную сделку с Шепелевым из-за сына Фриске 14:14Губернатор Подмосковья проверил отремонтированный Центр культуры Кекушева в Ивантеевке 13:31Ученые раскрыли жуткую тайну того, что происходит с нами во время сна 12:06Как Москва стала главным центром киберспорта в России 12:00Собянин: С 20:30 27 июля к Московскому региону летело более 390 БПЛА 11:42Обнаженный ведущий Дмитрий Борисов устроил разврат с розовой птицей 10:26Дикий тренд с Волочковой окончательно лишил молодежь ума 09:27Золотой дождь и поворот судьбы: каким знакам зодиака Вселенная приготовила щедрый куш в конце июля 01:35Мистическая тайна дня Кирика и Улиты: от чего древние славяне судорожно берегли свои дома 28 июля 18:25Пластические хирурги потеряют миллионы: какая секретная методика омолаживает лицо без операции 17:11"Фу, оторопь просто!": Волочкова вывалила срамные места в бесстыдном неглиже 16:40Дети бойцов СВО из разных городов Подмосковья подружились в лагере "Левково" 15:13Кровоизлияние в мозг прямо на дому: доктор Мясников ошеломил правдой о новом чудо-лекарстве 13:50Назван неприятный сюрприз для похваставшейся дорогим подарком Долиной 12:18Участники московских ярмарок передали нуждающимся более тонны продуктов 12:07Собянин сообщил об уничтожении уже девяти БПЛА, летевших на Москву 11:54Ужасная гибель за считанные дни: объявлена катастрофа, которая с легкостью сотрет с лица Земли целые страны 10:38Страшное несчастье с Вайкуле прямо на сцене попало на видео 09:32"Никому не рассказывала": страшный кошмар тяжелобольной Пугачевой выплыл наружу 00:0127 июля – День Акилы: народные приметы, запреты и тайны дня 18:19Погребняк стала жертвой элитной крысы: "Море крови" 15:02"Надо было ответить жёстче": почему в конфликте решают не слова, а то, откуда вы их говорите 09:19Сбежавший из России блогер назвал лучшую страну в мире 00:01День Архангела Гавриила 26 июля: какие поступки сулят нужду и ссоры 18:32Беглая дочь Владимира Машкова нашла приличную работу в Нью-Йорке 09:25Харламов пожаловался на "плохую еду" и заявил о стремительной потере веса 00:01Одна ошибка 25 июля могла лишить дом благополучия: приметы Проклова дня 18:27Сбежавший из России певец обзавелся роскошной жилплощадью в США 18:17Подмосковье выдало сертификаты на льготную ипотеку учёным и специалистам ОПК 14:21"Все висит": раскрыта правда об интимной жизни Пугачевой и Галкина* 14:11Звездный уик-энд на Байконуре объединил космос и медицину 12:28Куда сходить в России: афиша главных событий с 25 июля по 1 августа 08:53Юлия Пересильд взбесилась из-за обвинений в адрес 17-летней дочери 00:01Ольгин день 24 июля: что принесет дому достаток, а что – разлад 19:04Вредит здоровью мозга: врач рассказал, как правильно проводить "уборку" в голове 15:49В Химках к 1 сентября откроются семь обновленных учебных заведений 14:23Открестившаяся от России Вайкуле обогатится: раскрыты баснословные заработки певицы на шоу с иноагентами 08:46"Кладбище" из человеческих жира и кожи: Елена Летучая сделала жуткую находку во дворе – волосы встают дыбом 00:01Услышали гром 23 июля? Вот какую погоду предсказывали на Руси 20:26Пять женских диагнозов без лишнего страха 19:13Анна Седокова крупно опозорилась 17:53Олег Газманов оценил свое шоу в Москве от 100 миллионов рублей
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Привет, инвалидность: раскрыта жуткая правда о лечении псориаза кремом

Привет, инвалидность: раскрыта жуткая правда о лечении псориаза кремом
293

Миллионы людей из года в год совершают роковую ошибку, пытаясь замазать опасный внутренний сбой обычным кремом.

В обществе плотно укоренился миф о том, что псориаз — это исключительно эстетическая проблема, поражающая кожный покров. На самом же деле медики квалифицируют его как серьезный системный сбой иммунной системы, способный разрушить ногти, внутренние органы и даже суставы. Популярный врач-терапевт Олег Абакумов предупреждает: беспечное отношение к этой болезни приводит к катастрофическим последствиям.

Страшная ошибка под видом грибка

Во врачебной практике случаи поздней диагностики псориаза исчисляются тысячами. Известен клинический пример, когда пациентка несколько лет безуспешно пыталась вылечить обычный "грибок" на ногтях. На деле же выяснилось, что девушка страдала запущенной стадией псориаза. Еще пара лет такого "лечения" — и пациентка гарантированно получила бы инвалидность.

Что же происходит в организме в этот момент? Иммунная система по ошибке дает команду Т-лимфоцитам, которые начинают активно выбрасывать воспалительные цитокины. Клетки кожи получают сигнал делиться в разы быстрее нормального цикла. Проблема в том, что они физически не успевают дозревать, формируя уродливые, воспаленные и шелушащиеся бляшки.

Ловушка аптечных мазей

Большинство заболевших первым делом бегут в аптеку за кремами и мазями. Однако наружные средства способны дать эффект только на самой ранней стадии.

Врачи действительно используют наружную терапию в качестве "первой помощи":

  • Топические гормональные средства — мгновенно подавляют локальное воспаление;
  • Эмоленты — восстанавливают поврежденный кожный барьер, убирая стянутость;
  • Кератолитики (салициловая кислота) — размягчают и мягко отшелушивают плотные чешуйки.

Но важно понимать: любой крем лишь маскирует внешние проявления на коже, абсолютно не задевая глубокую внутреннюю причину — системное воспаление.

Тревожные сигналы: когда пора менять схему

Если болезни удается сломать ваш привычный ритм — это сигнал к экстренной смене терапии. Невозможность нормально спать, работать, надеть футболку с коротким рукавом или выйти на пляж из-за комплексов говорит о том, что псориаз перешел в наступление.

Для оценки тяжести процесса терапевт назначает комплексное лабораторное обследование. В обязательный чек-ап входят:

  • Биохимический анализ крови;
  • С-реактивный белок (главный маркер активности воспаления);
  • Глюкоза (строго до 5,5 ммоль/л);
  • Липидный профиль (ЛПНП, ЛПВП, триглицериды);
  • Уровень мочевой кислоты.

Тяжелая артиллерия: как победить болезнь

Если наружные средства бессильны, врачи подключают прогрессивные методики лечения.

1. Фототерапия. Воздействие узкополосным ультрафиолетом UVB 311 нм или ПУВА-терапия дадут мощный результат даже при распространенных формах поражения.

2. Системная терапия. К ней переходят при поражении ногтей, ладоней, подошв или суставов. В ход идут метотрексат (притормаживает разогнавшийся иммунитет), циклоспорин (быстро гасит воспалительную реакцию) и системные ретиноиды, нормализующие деление клеток.

3. Биологическая терапия. Настоящий прорыв в медицине. Препараты нового поколения точечно блокируют конкретные интерлейкины (IL-17 и IL-23), которые подкармливают воспаление. Ингибиторы IL-17 дают моментальный результат, а ингибиторы IL-23 обеспечивают стойкую и длительную ремиссию.

Смертельный удар по суставам

Самым опасным осложнением является псориатический артрит. Внезапная боль, отек пальцев, скованность в спине — явные признаки того, что воспаление добралось до хрящевой ткани. В этой ситуации требуется незамедлительное вмешательство ревматолога, назначение НПВП, внутрисуставных инъекций и базисной противовоспалительной терапии.

Запомните главное: псориаз — это хроническое заболевание. Если кожа очистилась, это означает лишь то, что болезнь затаилась. Самовольный отказ от препаратов в 99% случаев приводит к новому, еще более агрессивному обострению. Корректировать дозировки и менять схему лечения можно только под строгим контролем лечащего врача.

Шоу-бизнес в Telegram

29 июля 2026, 18:03
Фото: magnific.com
"Макс" / Доктор Абакумов✓ Надежный источник

По теме

Срочно спасайте мозг: эта привычная еда защитит от слабоумия и старческого маразма

Известный врач назвал деталь в самолете, которая может спасти жизнь

Станет отцом на восьмом десятке: светская львица слила интимный секрет беглого Макаревича*

Станет отцом на восьмом десятке: светская львица слила интимный секрет беглого Макаревича*
Тайная встреча в Юрмале обернулась оглушительным скандалом, когда известная светская львица случайно выдала самый интимный секрет уехавшего из России рокера. На днях латвийское побережье снова стало центром притяжения для беглых представителей отечественного шоу-бизнеса.

Покинувший Россию внук Пугачевой шокировал своим видом

Покинувший Россию внук Пугачевой шокировал своим видом
Наследник знаменитой звездной династии, долгие месяцы скрывавшийся от прессы и избегавший встреч с родными, внезапно объявился в самом элитном уголке Европы. После скандального бегства звездного клана из России 28-летний внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров словно сквозь землю провалился.

Останется без денег и свободы: Павлу Дурову вынесли суровый приговор в России

Останется без денег и свободы: Павлу Дурову вынесли суровый приговор в России
Над создателем легендарного мессенджера сгустились темные тучи, а его привычный мир с миллиардными счетами и абсолютной свободой перемещений трещит по швам. Ситуация вокруг основателя Telegram Павла Дурова стремительно накаляется и приобретает масштабы настоящей международной драмы.

Названа простая и дешевая привычка, которая убережет сердце от смертельного удара

Названа простая и дешевая привычка, которая убережет сердце от смертельного удара
Страшные заболевания сердечно-сосудистой системы перестанут быть фатальным приговором благодаря открытию ученых. Сердечно-сосудистые катастрофы из года в год остаются главными врагами человечества, забирая тысячи жизней абсолютно внезапно.

Униженную Аллу Пугачеву с позором гонят из замка в Юрмале

Униженную Аллу Пугачеву с позором гонят из замка в Юрмале
Певица рискует оказаться буквально на улице в самый разгар балтийского отдыха. Лето в Латвии всегда казалось для Аллы Пугачевой и ее супруга-иноагента Максима Галкина* неприкосновенной гаванью, наполненной тишиной, морским бризом и светским шиком.

Выбор читателей

28/07ВтрЗолотой дождь и поворот судьбы: каким знакам зодиака Вселенная приготовила щедрый куш в конце июля 28/07ВтрВзялись по-взрослому: против увязшей в скандалах Долиной открыли дело 28/07ВтрДикий тренд с Волочковой окончательно лишил молодежь ума 28/07ВтрОбнаженный ведущий Дмитрий Борисов устроил разврат с розовой птицей 28/07ВтрУченые раскрыли жуткую тайну того, что происходит с нами во время сна 29/07СрдПокинувший Россию внук Пугачевой шокировал своим видом