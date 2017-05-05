Ученые изобрели пластырь от инсульта

В Великобритании разработан пластырь, который может спасти жизнь при инсульте. Эксперименты ученых доказали его эффективность.

Пластырь содержит тринитрат глицерина. Это вещество снижает кровяное давление и расширяет кровеносные сосуды, помогая уменьшить ущерб, который причиняется здоровью человека в ближайшие минуты и часы после инсульта.

Чтобы выяснить эффективность своего изобретения, специалисты провели эксперимент на 41 пациенте. Оказалось, что использование пластыря в пути до больницы позволило снизить смертность более чем в два раза – с 38% до 16%, передает портал The Guardian.

Установлено, что улучшение кровотока в мозге у жертв инсультов, которое достигается с помощью пластыря за считанные минуты, заметно улучшает их шансы на выживаемость и восстановление. Отметим, что инсульт происходит в тот момент, когда сгусток крови блокирует артерию в мозге, или она лопается, вызывая кровоизлияния. В обеих случаях происходит нарушение снабжения мозга кровью.

Примечательно, что ежегодно в Великобритании регистрируется более 100 тысяч случаев инсульта, а в России – более 400 тысяч. О дальнейших испытаниях пластыря ученые договорились с семью службами скорой помощи, которые будут тестировать пластырь на протяжении года.

Медики отмечают, что своевременная помощь при инсульте способна повысить шансы на благополучный исход на целые порядки. Главное, по словам специалистов – стабилизировать артериальное давление в первые минуты и часы после инсульта.