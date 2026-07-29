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Останется без денег и свободы: Павлу Дурову вынесли суровый приговор в России

Останется без денег и свободы: Павлу Дурову вынесли суровый приговор в России
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Над создателем легендарного мессенджера сгустились темные тучи, а его привычный мир с миллиардными счетами и абсолютной свободой перемещений трещит по швам.

Ситуация вокруг основателя Telegram Павла Дурова стремительно накаляется и приобретает масштабы настоящей международной драмы. Как стало известно, Федеральная служба безопасности России готовится сделать решающий шаг и официально объявить IT-миллиардера в международный розыск. Вопрос уже находится в финальной стадии принятия.

Поводом для столь жестких мер стало официальное обвинение в содействии террористической деятельности. Представители спецслужб утверждают, что администрация мессенджера проигнорировала многочисленные требования и не удалила каналы, чаты и боты, которые активно использовались украинскими структурами для подготовки терактов и массовых убийств на территории России.

По данным ведомства, эти преступления привели к многочисленным жертвам, в том числе среди женщин и детей, а также нанесли стране многомиллиардный ущерб.

Грядущий статус беглеца от закона принесет IT-магнату гигантские проблемы, которые он почувствует в самое ближайшее время. Из-за обвинений по тяжелой "террористической" статье Дурова автоматически вносят в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Для самого Павла это означает моментальную заморозку всех российских счетов, банковских карт и имеющихся в стране активов. По закону ему оставят лишь жалкую сумму — право тратить не более 10 тысяч рублей в месяц.

Но самое страшное кроется в другом: хотя российский реестр не имеет прямой юридической силы за рубежом, глобальные банковские службы комплаенса мгновенно вносят такие данные в международные базы вроде World-Check. На практике это превращает миллиардера в высокорискованного клиента, с которым попросту откажутся работать ведущие мировые финансовые организации.

Возможное появление имени Дурова в базах Интерпола пока не означает автоматического моментального ареста или выдачи, однако резко сужает карту его свободных перемещений. Известный адвокат Максим Сикач подчеркивает, что для бизнесмена наступает время максимальной осторожности.

Самой опасной зоной для основателя Telegram теперь становятся страны СНГ — между ними действуют жесткие межгосударственные конвенции о выдаче. Под большим вопросом остаются и государства Латинской Америки. Несмотря на традиционную установку не выдавать политически преследуемых лиц, геополитическая обстановка там нестабильна, и гарантировать абсолютную безопасность Дурову никто не сможет.

В то же время наиболее надежными гаванями для программиста остаются страны Европейского союза, Великобритания и США, где запросы на выдачу традиционно блокируются. Отдельное место занимают Объединенные Арабские Эмираты, где Дуров получил паспорт еще в 2021 году. Власти ОАЭ едва ли пойдут на экстрадицию владельца IT-гиганта, ведь подобный шаг нанесет сокрушительный удар по инвестиционной репутации арабского государства.

Несмотря на всю тяжесть выдвинутых обвинений, юристы не исключают возможности урегулирования конфликта. Впрочем, примирение сторон по законам РФ в случаях с терактами официально невозможно. Единственным юридическим выходом для прекращения уголовного преследования может стать закрытие дела за отсутствием состава или события преступления.

Если стороны смогут прийти к компромиссу, российское ведомство направит официальное уведомление в Интерпол. После этого запрос на международный розыск аннулируется, а циркуляры изымаются из всех мировых баз данных. Вопрос лишь в том, пойдет ли создатель Telegram на условия, которые ему диктуют обстоятельства.

Шоу-бизнес в Telegram

29 июля 2026, 12:08
Павел Дуров. Фото: Youtube / @TuckerCarlson
"Макс" / "Кровавая барыня"✓ Надежный источник

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