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Среда 29 июля

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Станет отцом на восьмом десятке: светская львица слила интимный секрет беглого Макаревича*

Станет отцом на восьмом десятке: светская львица слила интимный секрет беглого Макаревича*
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Тайная встреча в Юрмале обернулась оглушительным скандалом, когда известная светская львица случайно выдала самый интимный секрет уехавшего из России рокера.

На днях латвийское побережье снова стало центром притяжения для беглых представителей отечественного шоу-бизнеса. Поводом для очередной светской сходки в Юрмале стал музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле. Именно там 70-летний лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич* внезапно пересекся со скандально известной обозревательницей Боженой Рынской. Разговор "по душам" в расслабленной атмосфере прибалтийского курорта обернулся для музыканта неожиданной и публичной утечкой глубоко личных тайн.

Рынска, которая никогда не отличалась умением держать язык за зубами, мгновенно выложила все подробности этой встречи в свой блог. Светская львица сначала восторженно расхваливала рокера, опубликовав кадры, на которых артист увлеченно расписывает керамическую вазу. По словам Божены, музыкант с готовностью соглашается на любые творческие эксперименты, демонстрируя удивительную легкость на подъем. Попросили нарисовать прямо при всех — сел и сделал. Журналистка отметила, что рисунки артиста получились живыми и с характером, а сам Андрей относится к своему художественному хобби с легким юмором и даже стеснением.

Однако самый сочный и шокирующий эксклюзив Рынска приберегла напоследок. Проговариваясь о нынешнем укладе жизни уехавшего артиста, светская хроникерша без зазрения совести слила секрет о скором пополнении в семействе Макаревича* и его молодой супруги Эйнат Кляйн.

"Раньше у Макаревича* все время отнимали гастроли, теперь, когда Родина высвободила ему кусок жизни, он ныряет с акулами, ездит на сафари и рисует. А еще у него скоро будет еще один ребенок. Брат или сестра четырехлетнему сыну Эйтану", — открыто проболталась светская львица.

Судя по всему, потеря масштабных российских площадок и миллионных гонораров действительно пошла на пользу личной жизни пожилого музыканта. Лишившись работы на родине, 70-летний рокер полностью погрузился в радости позднего отцовства.

Напомним, сейчас у основателя "Машины времени" уже четверо детей от разных женщин: взрослые дочери Дана и Анна, а также сын Иван, рожденные в предыдущих отношениях. С молодой журналисткой и гидом Эйнат Кляйн музыкант сыграл свадьбу несколько лет назад. Их первый общий сын Эйтан появился на свет в марте 2022 года в Израиле. Теперь же пара готовится стать родителями снова.

В светской тусовке уже вовсю обсуждают новую строчку в биографии артиста. Пока одни искренне удивляются смелости рокера, решившего завести очередного малыша на восьмом десятке лет, другие язвительно отмечают: отмена концертов в России дала артисту слишком много свободного времени, которое он теперь вынужден тратить на бесконечные сафари, рисование на вазах и новые младенческие пеленки.

* Признан иностранным агентом на территории Российской Федерации.

Шоу-бизнес в Telegram

29 июля 2026, 15:37
Андрей Макаревич*. Фото: kino-teatr.ru
VOICE✓ Надежный источник

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