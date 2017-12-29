Спортзал вызывает аллергию и шок

Посещение спортзала может вызвать шок. Аллергические реакции на физические нагрузки выявили у пациентов американские ученые.

Специалисты-аллергологи скоро начнут выдавать справки об освобождении от занятий фитнесом. Медики выяснили, что резкий рост физических нагрузок может вызывать сильные аллергические реакции. Последствия могут быть серьезными – анафилактический шок и спазм легких запросто могут стать причиной смерти.

По мнению исследователей, спровоцировать приступы могут не только пыль или цветущие растения, но и продукты. Если пациенту известно о подтвержденных клиническими анализами аллергических реакциях на какую-либо еду, то от нее надо отказаться по крайней мере за шесть-восемь часов до тренировки. В крайнем случае занятия можно начать не с жима лежа, а с легкой разминки, пишет Businessinsider.

Ранее Dni.Ru писали, как отличить простудный насморк от аллергии. Само по себе понятие "насморк" не является медицинским. В медицине оно обозначается словом "ринит". Ринитов много. Острый ринит – это то, что мы называем простудой, возникает обычно при контакте с заболевшими ОРЗ и ОРВИ. Хронический ринит бывает вазомоторным, гипертрофическим, атрофическим и, в частности, аллергическим.

Острый ринит передается воздушно-капельным путем. У него три стадии. В первой у человека возникают сухость и неприятные ощущения в носу. На второй появляются обильные выделения из носа. На третьей – гнойные. Длится такое состояние от десяти дней до двух недель. Если же оно затягивается, значит, у заболевшего начались осложнения в виде синуситов.