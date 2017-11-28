У мужчин обнаружена болезнь из-за оргазма

Ученые впервые раскрыли суть синдрома посторгазмического недомогания, который довольно часто встречается у мужчин. По мнению медиков, болезнь связана с аллергической реакцией или нарушением иммунной системы.

Ранее диагноз посторгазмического недомогания ставился медиками крайне редко. Однако, по мнению ученых, этот недуг достаточно распространен среди мужчин.

Медики решили подробнее разобраться в том, что же представляет из себя эта загадочная болезнь, накрывающая мужчин после полового акта. Как отмечается в журнале Sexual Medicine Reviews, синдром включает в себя ряд физических и когнитивных симптомов, наступающих сразу после эякуляции.

В частности, у мужчин в этом случае нарушается зрение, память и речь, снижается настроение, а также появляется потливость и головная боль. Впервые этот синдром был обнаружен в 2002 году.

К настоящему моменту в мире зарегистрировано всего около 50 случаев этого недуга. Проанализировав случаи посторгазмической болезни, ученые пришли к выводу, что она связана с аллергической реакцией или аутоиммунным расстройством.

Так, в ходе эксперимента испытуемым делали инъекцию собственной спермы в плечо. При этом у 29 пациентов из 33 возникла аллергия.

Кроме того, два испытуемых заявили, что при регулярных инъекциях такого рода с возрастающей концентрацией спермы они заметили снижение симптомов болезни. В одном случае это произошло спустя 15 месяцев, в другом – через 31 месяц.

Таким образом, можно предположить, что иммунная система этих мужчин приспособилась к биологической жидкости и перестала агрессивно на нее реагировать. Учены планируют и дальше изучать этот синдром для того, чтобы найти способ с ним эффективно бороться.