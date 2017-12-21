Москвич привез в пенисе "подарок" от индийских собак

Турист заразился в Гоа анкилостомой, загорая на пляже. Сотни личинок тропического паразита поселились в половом органе 25-летнего россиянина.

Сильный зуд в области интимных и нижней части живота начал мучить мужчину ближе к концу отдыха. Но, вернувшись на родину, он не спешил обращаться к медикам, надеясь, что недомогание пройдет само.

Москвичу все же пришлось отправиться к врачу районной поликлиники, когда его страдания стали невыносимыми. Специалист поставил диагноз: дерматит. Однако назначенное лечение не помогало, поэтому мужчина решил обратиться за помощью к специалистам по тропическим заболеваниям, сообщает "Московский комсомолец".

На первом же приеме они заключили, что пациент стал жертвой так называемой собачьей анкилостомы. Личинки этого червя-паразита живут в песке, куда попадают вместе с фекалиями животных, а человек заражается ими при прикосновении к такому песку.

Москвич заверил, что всегда находился на пляже в плавательных шортах, а лежал исключительно на коврике. Впрочем, он припомнил, что на подстилке иногда были крупинки песка. Однако медиков интересовало, почему личинки выбрали местом "дислокации" именно пенис туриста.

Оказалось, что россиянин на пляже лежал на локтях, чтобы было удобнее смотреть в свой ноутбук, соприкасаясь с частичками песка именно нижней частью живота и половыми органами. А в интимное место паразиты проникли через широкие шорты.

Таким образом турист получил жуткий "подарок" от индийских собак – сотни личинок. По словам москвича, он даже и не подозревал, что это паразиты. Медики назначили пациенту специфическое лечение.

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